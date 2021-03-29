Майя Санду обратилась к правительству с просьбой ограничить вывоз пшеницы

По заявлению президента, продажа пшеницы из государственного резерва может привести к недостатку продовольствия в стране.

КИШИНЕВ, 29 мар — Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду обратилась к правительству с просьбой срочно принять постановление о временных ограничениях на вывоз пшеницы из государственного резерва.

"В контексте информации о рисках, связанных с экспортом пшеницы из государственных резервов в год засухи, я призываю правительство незамедлительно принять меры для обеспечения продовольственной безопасности страны", — написала глава государства в социальных сетях.

Кроме того, Санду заявила, что будет уведомлять Генеральную прокуратуру о возможных случаях причастности госучреждений к продаже госрезервов "во вред стране и гражданам".

По словам президента, во время кризиса, когда экономика ослаблена пандемией, а фермеры пострадали от засухи, государство должно с особым вниманием управлять продовольственными рисками и обеспечивать достаточное количество продовольствия на национальном уровне.

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