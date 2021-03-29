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Что задумали евро и доллар: курс валют на следующий день

© Sputnik / Владимир Трефилов
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20210329/34177974/chto-zadumali-evro-i-dollar-kurs-valyut-na-sleduyuschiy-den.html

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.

КИШИНЕВ, 29 мар – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на 30 марта. Большинство игроков пятивалютной корзины окажутся в небольшом плюсе. Евро за сутки отыграет три бана и разместится на отметке в 21,1848 лея.

Копилка - свинья и монета в руке. Иллюстративное фото
© CC0 / Pexels / Pixabay
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Доллар также укрепится на три бана и будет торговаться по 17,9967 лея.

За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал практически на 2 лея. За первый месяц 2021-го доллар стал тверже на восемь банов, а евро растерял 19 банов. В феврале "зеленый" укрепился на 13 банов, а европейская валюта – на 33 бана.

Что касается остальных валют, то 30 марта в небольшом плюсе окажутся также российский рубль, который подорожает до 0,2368 лея, а украинская гривна укрепится до 0,6438 лея. Румынский лей несколько просядет – до 4,322 в пересчете на нацвалюту. 

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