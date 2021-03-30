Повышение цен на топливо — это сговор, считают в администрации президента

Там потребовали от прокуроров возбудить уголовное дело по факту нарушения законодательства в области конкуренции.

КИШИНЕВ, 30 мар — Sputnik. Советник президента Молдовы в области энергетики Сержиу Тофилат обратился в Генпрокуратуру с заявлением о картельном сговоре на рынке нефтепродуктов. Он потребовал от прокуроров возбудить уголовное дело по факту нарушения законодательства в области конкуренции.

"Нефтяные компании даже не стесняются открыто говорить о том, что согласовывают цены, а руководство Совета по конкуренции бездействует", — заявил Тофилат.

По его мнению, изменения цен на топливо, которые наблюдаются в стране в последние месяцы, невозможны без предварительного соглашения между торговцами нефтепродуктами. Тофилат также заявил, что направит в парламент запрос с просьбой о проверке деятельности Совета по конкуренции.

Ранее на пленарном заседании 12 марта депутаты парламента потребовали отставки руководства Национального агентства по регулированию в энергетике и Совета по конкуренции из-за их неэффективной работы.

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В постановлении по итогам слушаний о росте цен на топливо говорится, что во время пандемического и экономического кризиса национальные регулирующие органы не принимали никаких мер для того, чтобы предотвратить подорожание нефтепродуктов. В парламенте также отметили, что есть обоснованные подозрения, которые косвенно поддерживают картельные соглашения на рынке.

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