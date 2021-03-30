Купить квартиру: в каких районах Кишинева самое дорогое и дешевое жилье

Несмотря на кризис в Молдове продолжают покупать недвижимость в кредит: Минфин отчитался, сколько человек воспользовались программой льготного ипотечного кредитования.

КИШИНЕВ, 30 мар – Sputnik. Общее число приобретенного жилья в рамках государственной программы Prima Casă достигло 5616. Об этом сообщили в Министерстве финансов во вторник.

Совокупная сумма кредитов, выданных банками, составляет 2,84 миллиарда леев, а общая стоимость активных гарантий – 1,42 миллиарда леев.

© Sputnik Статистика по программе Prima Casă

По данным Минфина, 3865 участников программы – семьи, 1751 – не состоящие в браке молодые люди. Средний возраст заявителей составляет 31,4 года. Средняя стоимость жилья, приобретаемого в рамках программы, – 606,25 тысяч леев.

Согласно статистике, чаще по льготной линии кредитования покупают жилье в городской местности.

Среди участников программы 1011 человек получают компенсацию из государственного бюджета в рамках программы Prima Casă–2, еще 2440 – в рамках программы Prima Casă–3, 811 – по программе Prima Casă–4, а 15 – по программе Prima Casă–5.

В Минфине пояснили, что участником государственной программы Prima Casă может стать гражданин Молдовы в возрасте от 18 до 50 лет. Претендент на такую ипотеку должен быть официально трудоустроен в государственной или частной компании в стране, а доходы человека должны быть из официальных источников.

"Доля первоначального собственного взноса составляет 5% от покупной цены жилья", – пояснили в министерстве.

Государственная программа льготного ипотечного кредитования Prima Casă действует с весны 2018 года. Первоначально она была ориентирована на молодые семьи, которые мечтали о собственном жилье. После запуска Prima Casă-2 в категорию граждан, имеющих право воспользоваться этими льготами, были включены бюджетники. Prima Casă-3 предполагает, что семьи с детьми могут получать компенсацию от государства на покупку жилья в зависимости от числа несовершеннолетних. Под Prima Casă-4 подпадают сотрудники частного сектора. А Prima Casă-5 распространяется на бенефициаров ипотечных займов, которые были взяты до запуска государственной программы кредитования.

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Купить квартиру в Кишиневе: где в столице самое дорогое жилье

Средняя стоимость одного квадратного метра недвижимости на вторичном рынке в Кишиневе в феврале увеличилась с 511 до 520 евро, а в новостройках – с 637 до 653 евро. При этом в течение нескольких месяцев цены на жилье не менялись. Таковы данные агентства недвижимости Lara.

Стоимость квадратного метра в однокомнатных квартирах на вторичном рынке в столичном микрорайоне Ботаника во втором месяце этого года достигла 632 евро, в Буюканах – 582, в Центре – 667, в Чеканах – 604, в Рышкановке – 617.

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Цены на квадратный метр двухкомнатных квартир в Ботанике – 582 евро, в Буюканах – 537, в Центре – 600, в Рышкановке – 550, в Чеканах – 548.

В "трешке" цена квадратного метра в Ботанике составила 486 евро, в Буюканах – 447, в Центре – 514, в Чеканах – 457, в Рышкановке – 490.

В самых просторных квартирах с четырьмя комнатами метр обходится в 448 евро в Ботанике, 408 – в Буюканах, 471 – в Центре, 434 – в Чеканах и 468 евро – в Рышкановке.

Жилье в новостройках в "белом варианте" обходится куда дороже. К примеру, в Ботанике цена квадратного метра в феврале достигла 673 евро, в Буюканах – 649, в Центре – 895, в Чеканах – 589, в Рышкановке – 747.

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