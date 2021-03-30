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Администрация президента.

Совет по конкуренции ответил администрации Санду: что заявили в структуре

© Sputnik / Mihai Caraus
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20210330/34187080/sovet-po-konkurentsii-otvetil-administratsii-sandu-chto-zayavili-v-strukture.html

Антимонопольное ведомство отреагировало на обращение советника президента Молдовы в области энергетики Сержиу Тофилата в Генпрокуратуру с заявлением о картельном сговоре на рынке нефтепродуктов.

КИШИНЕВ, 30 мар – Sputnik. В Совете по конкуренции считают, что структуру пытаются втянуть в политические игры.

"Совет по конкуренции с беспокойством принял к сведению попытку администрации президента посредством советника Серджиу Тофилата оказать давление на структуру путем обращения, поданного в Генеральную прокуратуру", – отметили в ведомстве.

В антимонопольном ведомстве обратили внимание на то, что это обращение возникло в условиях, когда согласно постановлению парламента №29 от 12 марта Совет по конкуренции должен до 12 апреля предоставить высшему законодательному органу отчет о расследовании картельного сговора.

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"Еще больше недоумения возникает в связи с тем, что администрации президента было известно о действиях Совета по конкуренции в этом направлении, наша позиция озвучена и во время заседания Высшего совета безопасности 26 февраля этого года", – сказано в заявлении совета.

Там считают, что структуру пытаются вовлечь в политические игры.

"Также напоминаем и по этому поводу о недопустимости вовлечения Совета по конкуренции в политические игры, а также о недопустимости оказания какого-либо давления на орган, контролирующий правильное исполнение законодательства о конкуренции", – добавили в ведомстве.

Ранее советник президента Молдовы в области энергетики Сержиу Тофилат обратился в Генпрокуратуру с заявлением о картельном сговоре на рынке нефтепродуктов. Он потребовал от прокуроров возбудить уголовное дело по факту нарушения законодательства в области конкуренции.

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