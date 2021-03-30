Санду: Совбез порекомендовал кабмину временно запретить экспорт пшеницы

КИШИНЕВ, 30 мар – Sputnik. Высший совет безопасности порекомендовал правительству временно запретить экспорт пшеницы. Об этом сообщила президент Молдовы Майя Санду на брифинге во вторник.

"В рамках Высшего совета безопасности рекомендовали правительству ввести временный запрет на экспорт зерна. Кабмин сегодня вынесет решение и объявит о нем. В то же время рабочая группа определит, каким образом госрезерв может помочь компаниям-производителям, чтобы не допустить роста цен на хлеб, а также животноводам, нуждающимся в фураже", – сказала Санду.

По ее словам, планируется провести расследование того, каким образом Агентство материальных резервов решило продать часть зерна из госрезерва.

В Джурджулештском порту 29 марта начался протест против экспорта пшеницы из государственного резерва. Президент в понедельник потребовала от правительства "принять меры для обеспечения продовольственной безопасности страны" и временно приостановить экспорт пшеницы из госрезервов Молдовы. Клич главы государства подхватили несколько десятков активистов, полагающих, что "из страны воруют пшеницу" и на этом основании заблокировавших одну из дорог, которая ведет на территорию порта.

Протест в Джурджулештах продолжился и 30 марта. Между участниками манифестации и сотрудниками правоохранительных органов произошли столкновения. Оттеснив протестующих, правоохранители разблокировали дорогу, пропустив несколько фур с зерном в порт.

Однако почти сразу утверждение президента Санду о госрезерве как источнике экспортируемой пшеницы начало получать опровержения.

Так, депутат от партии "Платформа DA", вице-спикер парламента Александр Слусарь заявил, что озвученная главой государства информация "далека от действительности".

"Ни одного килограмма зерна из госрезервов не было экспортировано. Это неверно поставленная проблема, потому что госрезерв не может заниматься экспортом. Мы разобрались в ситуации, выяснив, что свою продукцию сейчас пытается экспортировать одна из сельскохозяйственных фирм, базирующаяся на севере страны, – утверждает Слусарь.

Одновременно с этим национальное Агентство материальных резервов распространило информацию о наличии в Молдове запасов продовольственной пшеницы в размере 125% от положенного объема. Кроме того, по заявлению руководства Агентства, которое цитируют отечественные СМИ, сегодня в штатном режиме осуществляется процедура обновления почти 17 тысяч тонн пшеницы урожая 2016 года, резервы будут пополнены к 1 октября текущего года.

И. о. министра сельского хозяйства Ион Пержу также считает обвинения, выдвинутые президентом, "необоснованными". Он утверждает, что Молдова сегодня в необходимом объеме "обеспечена всеми социально значимыми продуктами питания" и что у населения нет абсолютно никаких причин для беспокойства.

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