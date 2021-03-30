Евро просядет, доллар укрепится: курс валют на следующий день

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.

КИШИНЕВ, 30 мар – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на 31 марта. Большинство игроков пятивалютной корзины окажутся в небольшом плюсе. Евро за сутки проиграет шесть банов и разместится на отметке в 21,1281 лея.

Доллар также несколько укрепится – до 18,0081 лея.

За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал практически на 2 лея. За первый месяц 2021-го доллар стал тверже на восемь банов, а евро растерял 19 банов. В феврале "зеленый" укрепился на 13 банов, а европейская валюта – на 33 бана.

Что касается остальных валют, то 31 марта в небольшом плюсе окажутся также российский рубль, который подорожает до 0,2369 лея, а украинская гривна укрепится до 0,6458 лея. Румынский лей несколько просядет – до 4,2947 в пересчете на нацвалюту.

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