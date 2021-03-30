Правительство Молдовы временно запретило экспорт зерна

КИШИНЕВ, 30 мар – Sputnik. Члены действующего правительства учли рекомендацию Высшего совета безопасности и утвердили постановление о временном запрете экспорта зерна. Решение было принято на заседании кабмина во вторник вечером.

Как сообщил и. о. главы Минсельхоза Ион Пержу, такая мера вводится до 12 апреля текущего года. Решение вступит в силу с момента публикации в "Официальном мониторе".

"Продовольственная безопасность страны обеспечена", – отметил Пержу.

Изначально предлагалось ввести запрет на экспорт зерна до 15 апреля. За такой вариант проголосовал лишь и. о. премьера Аурелиу Чокой, остальные члены кабмина воздержались от утверждения проекта, попросив время на обсуждение данного вопроса. Пержу отметил, что вся обеспокоенность экспортом зерна из госрезервов основывается на политических мотивах. По словам представителя Минсельхоза, экспорт пшеницы не вызывает опасений.

"Риск нехватки пшеницы отсутствует. Думаю, что Высший совет безопасности оперирует другими данными. Я не присутствовал на этом заседании Совбеза, хотя это тема, которая напрямую касается нашего учреждения", – сказал Пержу.

После паузы члены правительства собрались на обсуждение за закрытыми дверями, а затем перешли к голосованию. В итоге за окончательный вариант действия запрета на экспорт зерна до 12 апреля проголосовали единогласно.

Ранее президент Молдовы Майя Санду сообщила, что Высший совет безопасности порекомендовал правительству временно запретить экспорт пшеницы.

"В рамках Высшего совета безопасности рекомендовали правительству ввести временный запрет на экспорт зерна. Кабмин сегодня вынесет решение и объявит о нем. В то же время рабочая группа определит, каким образом госрезерв может помочь компаниям-производителям, чтобы не допустить роста цен на хлеб, а также животноводам, нуждающимся в фураже", – сказала Санду.

По ее словам, планируется провести расследование того, каким образом Агентство материальных резервов решило продать часть зерна из госрезерва.

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