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Эксперт: Молдова переживает беспрецедентный экономический кризис

© Sputnik / Mihai Caraus
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20210331/34192682/ekspert-moldova-perezhivaet-bespretsedentnyy-ekonomicheskiy-krizis.html

Молдавские власти, по мнению экономического эксперта Виорела Гырбу, должны действовать в срочном порядке для того, чтобы исправить ситуацию.

КИШИНЕВ, 31 мар – Sputnik. Пандемия коронавируса, засуха прошлого года и продолжающийся политический кризис поставили экономику республики, которая и так не демонстрировала хорошие показатели, на колени. Об этом в комментарии радиостудии Sputnik Молдова заявил экономический эксперт Виорел Гырбу.

По его словам, страна находилась в кризисе все годы после обретения независимости, но такой серьезной ситуации не было никогда.

"Молдова переживает беспрецедентный кризис. Такого серьезного положения у нас еще не было. Так или иначе, экономический и политический кризисы сказываются на уровне жизни людей и особенно затрагивает социально уязвимые слои населения", – отметил собеседник.

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Гырбу обратил внимание на то, что ответственные за принятие решений лица должны действовать в срочном порядке, чтобы исправить ситуацию. При этом очевидно то, что до сих пор неясно, каковы приоритеты властей.

Подробнее об этом в подкасте.

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