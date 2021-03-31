Эксперт: Молдова переживает беспрецедентный экономический кризис

Молдавские власти, по мнению экономического эксперта Виорела Гырбу, должны действовать в срочном порядке для того, чтобы исправить ситуацию.

КИШИНЕВ, 31 мар – Sputnik. Пандемия коронавируса, засуха прошлого года и продолжающийся политический кризис поставили экономику республики, которая и так не демонстрировала хорошие показатели, на колени. Об этом в комментарии радиостудии Sputnik Молдова заявил экономический эксперт Виорел Гырбу.

По его словам, страна находилась в кризисе все годы после обретения независимости, но такой серьезной ситуации не было никогда.

"Молдова переживает беспрецедентный кризис. Такого серьезного положения у нас еще не было. Так или иначе, экономический и политический кризисы сказываются на уровне жизни людей и особенно затрагивает социально уязвимые слои населения", – отметил собеседник.

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Гырбу обратил внимание на то, что ответственные за принятие решений лица должны действовать в срочном порядке, чтобы исправить ситуацию. При этом очевидно то, что до сих пор неясно, каковы приоритеты властей.

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