Сколько экономили молдавские аграрии на нулевой пошлине при экспорте в Россию

Экономия на сотни миллионов леев в год, конкурентоспособность молдавских товаров на рынке России и другие преимущества для отечественных производителей от таможенных преференций на вывозимые в РФ товары. Sputnik выяснил, стоит ли надеяться на продление нулевых пошлин.

КИШИНЕВ, 31 мар – Sputnik. Срок действия нулевой таможенной пошлины на ввозимые из Молдовы в Российскую Федерацию фрукты, овощи, вино и подсолнечник истекает 31 марта. Чем были выгодны стране такие преференции, ведутся ли переговоры об их продлении, читайте в обзоре Sputnik.

Экономия на сотни миллионов в год

Преференции в виде освобождения от таможенной пошлины Молдова получила в 2018 году. Это произошло благодаря соответствующим договоренностям между российским лидером Владимиром Путиным и экс-президентом республики Игорем Додоном.

"Тогда были очень непростые условия в Кишиневе – Плахотнюк блокировал все молдавско-российские контакты. Тогда договорились с Путиным, и для Молдовы сделали исключение по пяти товарным группам – вино, фрукты, консервы поставлялись до сегодняшнего дня без таможенной пошлины в Российскую Федерацию", – рассказал в интервью Sputnik Додон.

По его словам, в результате этих преференций за период с 2018 года молдавские производители сэкономили около двух миллиардов леев.

"Это деньги, которые наши экспортеры не платили, когда заезжали на территорию России в качестве таможенной пошлины, а оставались у производителя. Это 300-400 миллионов леев в год. Конечно, это очень серьезная помощь, подспорье для наших экспортеров", – сказал Додон.

Ведутся ли переговоры о продлении преференций для Молдовы

Как рассказал Додон, по его сведениям, вопрос о продлении сроков действия нулевых пошлин для молдавских производителей рассматривается Москвой.

"Я уже не президент, чтобы вести переговоры с руководством России. Можем только исходя из наших межпартийных контактов. Конечно, на межпартийных уровнях эти вопросы обсуждали. Также знаю, что Зинаида Гречаная обратилась к Владимиру Путину как председатель парламента к президенту", – сказал Додон.

Он сообщил, что исполняющий обязанности премьера Молдовы Аурелиу Чокой обратился к главе правительства России Михаила Мишустину.

"Это было еще несколько недель назад. Насколько я знаю, сейчас этот вопрос рассматривается нашими российскими коллегами. Надеюсь, что как можно быстрее мы получим положительный результат. Конечно, этот вопрос я буду обсуждать в рамках своего рабочего визита в Москву. Вылетаю сегодня в Москву. Завтра и послезавтра у меня плотный график рабочих встреч", – отметил собеседник.

Додон рассказал, что рассчитывает обсудить в Москве вопросы, связанные и с экспортом, и с вакциной от COVID-19.

Основное преимущество нулевой пошлины

Для аграриев такая преференция, разумеется, выгодна, заявил в комментарии Sputnik экономический эксперт Михаил Пойсик.

Как пояснил эксперт, все, что входит в импортную пошлину, а это, как правило, для сельхозпродукции в пределах плюс-минус 10% в зависимости от вида товаров, это просто потеря для экспортеров.

"То есть необходимо заложить расходы на эту пошлину, а это чистые потери молдавских аграриев", – отметил эксперт.

Для Молдовы важно сохранение нулевых пошлин

Сохранение нулевых пошлин для Молдовы важно. Об этом заявил в комментарии радиостудии Sputnik профессор, президент Вольного экономического общества России, доктор экономических наук Сергей Бодрунов.

По его словам, с экономической точки зрения объемы, которые затрагивают эти пошлины, не значительны для России. Эксперт уточнил, что никакого ущерба ни экономике России, ни каким-то планам экономического развития РФ это решение в ту или иную сторону нанести не может.

"Для Молдовы сохранение этих пошлин – очень важная вещь. Российский рынок с удовольствием принимает молдавские товары, если они будут появляться здесь. Потому что здесь помнят хорошие молдавские вина. Большинство граждан воспринимают Молдову как дружественную республику и переносят это психологически на ее продукцию", – сказал Бодрунов.

По словам собеседника, Россия обращает внимание на экономическое развитие Молдовы. У российского народа, по утверждению Бодрунова, всегда будет теплое отношение к Молдове. Как отметил собеседник, с экономической точки зрения РФ всегда была за сотрудничество, партнерство и оказание помощи стране и молдавскому народу.

"Это абсолютно правильное развитие отношений. Большой сосед всегда должен помогать более малому. Потому что с соседями надо жить так, чтобы были созданы комфортные условия сосуществования", – объяснил специалист.

Но эксперт назвал и ряд камней преткновения, мешающих развитию максимально выгодных двусторонних отношений. Прежде всего для выстраивания взаимовыгодной кооперации необходима воля молдавского народа, а также взвешенная, дальновидная позиция руководства страны, президента республики.

Потенциал Молдовы

Молдова могла бы значительно выгоднее сотрудничать с Россией и рядом других государств, если бы началось полноценное сближение республики с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС). Об этом заявил в эфире студии Sputnik Молдова проректор Финансового университета при Правительстве России Алексей Зубец.

По его словам, экономические отношения лучше бы регулировались, если бы республика входила в единое Евразийское экономическое пространство.

"Там предусмотрен беспошлинный ввоз товаров между странами, которые входят в это экономическое содружество. Если Молдова хочет обеспечить себе долгосрочные преимущества в части беспошлинного и беспрепятственного доступа на российский рынок, то, наверное, надо думать о том, чтобы республика в дальнейшем влилась в единое экономическое пространство", – отметил собеседник.

Экономика Зубец: назову преимущества сотрудничества Молдовы с Евразийским Союзом

ЕАЭС – международное интеграционное экономическое объединение, созданное на базе Таможенного союза и Единого экономического пространства. Союз функционирует с 1 января 2015 года. Сейчас членами ЕАЭС являются Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан.

Молдова получила статус государства-наблюдателя при ЕАЭС на саммите в Сочи 14 мая 2018 года, решение руководители стран–членов союза приняли единогласно.

Торговые отношения между Молдовой и Россией

Напомним, что торговые отношения между Молдовой и Россией осложнились после вступления в силу соглашения об ассоциации Молдовы с ЕС, что нарушило сложившуюся систему экономического сотрудничества нашей страны с государствами Таможенного союза и СНГ.

Преференции в виде освобождения от таможенной пошлины Молдова получила в 2018 году по итогам договоренностей пятого президента республики Игоря Додона с российским лидером Владимиром Путиным. Этот механизм несколько раз продлевался.

Решением российских властей до 31 марта 2021 года, нулевая ставка действовала для овощей и овощной продукции, свежих яблок, груш и айвы. Она также устанавливалась для ввозимых на территорию России молдавских абрикосов, вишни, черешни, персиков и нектаринов, сливы и терна. Семена подсолнечника, виноградные вина и сусло тоже не облагались таможенной пошлиной.

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