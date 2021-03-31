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Новый поворот от евро и доллара: курс валют в начале апреля

© Sputnik / Yana Zaharova
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20210331/34209832/novyy-povorot-evro-euro-dollar-kurs-valyut-nachalo-apreli.html

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.

КИШИНЕВ, 31 мар – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на 1 апреля. Все игроки пятивалютной корзины окажутся в плюсе. Евро за сутки укрепится на восемь банов и разместится на отметке в 21,2 лея.

Доллар подорожает на шесть банов – до 18,0664 лея.

За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал практически на 2 лея. За первый месяц 2021-го доллар стал тверже на восемь банов, а евро растерял 19 банов. В феврале "зеленый" укрепился на 13 банов, а европейская валюта – на 33 бана.

Что касается остальных валют, то 1 апреля в небольшом плюсе окажется также российский рубль, который подорожает до 0,2394 лея, украинская гривна укрепится до 0,6488 лея, румынский лей – до 4,3046 в пересчете на нацвалюту. 

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