Поступления в бюджет Молдовы от налоговой и таможенной служб увеличились

За январь — март рост сборов по сравнению с аналогичным периодом 2020 года составил в среднем около 10%.

КИШИНЕВ, 1 апр – Sputnik. Поступления в национальный публичный бюджет за первые месяцы 2021 года увеличились в среднем в пределах 10% по налогам и таможенным сборам, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года. Об этом ведомства сообщили в четверг.

"Государственная налоговая служба за первые три месяца направила в национальный публичный бюджет 11 миллиардов леев, что говорит об увеличении более чем на 1,1 миллиарда леев, или 11,4% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года", - отметили в ведомстве.

В частности, в госбюджет за три месяца поступило пять миллиардов леев, что на 685,1 миллиона, или на 15,8% больше, чем за тот же период 2020 года.

В местные бюджеты зафиксирован миллиард леев налоговых поступлений, что на 127,5 миллиона, или на 14,5% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В бюджет государственного социального страхования поступило 3,7 миллиарда леев, это на 227,5 миллиона, или на 6,6% больше, чем в январе - марте 2020 года.

В фондах обязательного медицинского страхования накоплено 1,3 миллиарда леев, рост составил 7,3%, или 85 миллионов леев, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщили в таможенной службе, от сборов на таможне за первые три месяца 2021 года в бюджет страны поступило около 5,8 миллиарда леев, что на 8% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

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