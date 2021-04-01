В Приднестровье открыт бюджетный фонд по борьбе с распространением COVID-19

Из фонда будут финансироваться все мероприятия, которые направлены на предотвращение распространения коронавирусной инфекции.

ТИРАСПОЛЬ, 1 апр – Sputnik. В Приднестровье создан бюджетный фонд по борьбе с распространением COVID-19. Соответствующие изменения приняты в закон о бюджете региона на 2021 год.

"Если в прошлом году мы не предусматривали отдельную статью для финансирования мероприятий по борьбе с коронавирусной инфекцией, то в этом году мы решили подойти к этому планово и предусмотреть фонд", - пояснил член Комитета по экономической политике, бюджету и финансам Вадим Кравчук.

Теперь будет выделена отдельная статья в республиканском бюджете, которая определяет и источники финансирования, и потребителей – куда и на что будут расходовать средства.

В бюджет на 2021 год на борьбу с распространением COVID-19 был заложен резерв в размере чуть больше девяти миллионов приднестровских рублей. Но эпидемиологическая ситуация по коронавирусу пока только ухудшается.

Как сообщают в парламентской пресс-службе, по прогнозам Минздрава и исполнительной власти Приднестровья, заложенных финансовых средств может не хватить. В прошлом году было потрачено больше 300 миллионов приднестровских рублей. В разгар "первой волны" COVID-19 законодатели и представители исполнительного органа власти перераспределяли доходы и расходы госказны, чтобы найти деньги для борьбы с новой инфекцией.

"Мы прекрасно понимаем, что коронавирус не закончился в 2021 году, и нам необходимы будут достаточно существенные суммы для развертывания госпиталей, приобретения медоборудования, медикаментов, оплаты труда нашим медикам, которые работают в красных зонах. Для этого нужны серьезные финансовые ресурсы", – отметил глава законодательного собрания Александр Коршунов.

По его словам, будет ли фонд сформирован в размере 200 или 300 миллионов – покажет время.

"Но то, что он должен быть наполнен, и ресурсов должно хватать на оперативное реагирование органами исполнительной власти, мы в этом уверены", - резюмировал он.

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