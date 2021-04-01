Евро и доллар продолжат напирать: курс валют на ближайшие дни

В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.

КИШИНЕВ, 1 апр – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на 2 апреля и выходные. Практически все игроки пятивалютной корзины окажутся в плюсе. Евро за сутки укрепится на три бана и разместится на отметке в 21,2328 лея.

Доллар подорожает также на три бана – до 18,0906 лея.

За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал практически на 2 лея. За первый месяц 2021-го доллар стал тверже на восемь банов, а евро растерял 19 банов. В феврале "зеленый" укрепился на 13 банов, а европейская валюта – на 33 бана.

Что касается остальных валют, то 2 апреля в небольшом плюсе окажется также украинская гривна, которая укрепится до 0,6499 лея, румынский лей – до 4,3235 в пересчете на нацвалюту. Российский рубль несколько сдаст позиции – до 0,2375 лея.

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