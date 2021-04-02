Над Молдовой сгущаются тучи: какими окажутся последствия политического кризиса

Эксперт рассказал о последствиях политического кризиса в Молдове и его влиянии на экономику республики.

КИШИНЕВ, 2 апр – Sputnik. Политический кризис в Молдове обостряет экономические проблемы, и если этот кризис продолжится, ситуация станет еще хуже. Об этом в комментарии радиостудии Sputnik Молдова заявил экономический эксперт Виорел Гырбу.

"Наша экономика маленькая и слабая. Мы живем в бедности долгое время", – заявил аналитик в эфире передачи Atitudini.

По его мнению, республика нуждается в функциональном правительстве, а не во временном кабмине.

"Мы нуждаемся в политической стабильности, нам нужно ответственное правительство, иначе люди станут еще беднее, и мы станем свидетелями усиленного процесса исхода населения", – считает Гырбу.

Это происходит потому, что экономическая ситуация напрямую связана с политическими событиями. Соответственно, продолжение политического кризиса еще больше ухудшит положение дел в обществе.

"Если эта запутанная ситуация сохранится до конца года, то, конечно, проблемы усугубятся. Посмотрим, как будут развиваться события на политическом поле в Молдове, и в зависимости от этих изменений, мы сможем сделать определенные прогнозы относительно того, что будет происходить с экономикой и обществом в целом", – отметил Гырбу.

Ситуация с назначением премьера

Прежде в парламенте провалился вотум доверия Наталье Гаврилице, предложенной на пост главы кабмина Майей Санду. За программу кандидата и команду министров не проголосовал ни один депутат законодательного органа.

Помимо этого, некоторые фракции выдвинули на одобрение главе государства новых претендентов в премьеры. Кандидат от "Платформы DA" – Андрей Нэстасе. А социалисты, в свою очередь, предложили Марианну Дурлештяну, бывшего министра финансов и посла Молдовы в Великобритании. Для ее выдвижения и поддержки депутаты даже создали парламентское большинство. В его состав вошли 54 законодателя от фракций ПСРМ, Партии "Шор" и группы Pentru Moldova.

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Санду с этим предложением не согласилась и повторно выдвинула в качестве кандидата на пост главы кабмина Наталью Гаврилицу. Социалисты оспорили в Конституционном суде этот указ. КС 23 февраля постановил признать неконституционным указ президента о выдвижении кандидата на должность премьер-министра Молдовы. Также, согласно решению КС, глава государства была обязана приступить к новым консультациям с парламентскими фракциями.

Спустя месяц Санду вернулась к консультациям с парламентскими силами, а Марианна Дурлештяну сообщила в соцсетях, что решила отказаться от предложения стать премьером республики. По итогам консультаций с представителями фракций президент выдвинула на пост премьера лидера PAS Игоря Гросу. Этот указ депутаты и оспорили в КС. В парламенте 18 марта объявили о создании большинства и выдвижении от него в качестве кандидата на пост премьера нынешнего посла Молдовы в России Владимира Головатюка. А 22 марта КС признал конституционным указ президента о выдвижении Гросу кандидатом в премьеры.

В четверг, 25 марта, в парламенте должны были рассмотреть вотум доверия правительству под руководством Игоря Гросу, однако попытка провалилась из-за отсутствия кворума – депутаты больше не будут возвращаться к вопросу обсуждения программы и состава кабмина под руководством лидера PAS. Представители парламентского большинства вновь выразили поддержку кандидату в премьеры Владимиру Головатюку и объявили о несогласии с роспуском высшего законодательного органа.

Глава государства завершила 29 марта консультации с парламентскими фракциями. По итогам этих бесед президент сообщила, что есть законные основания, чтобы отправить действующий парламент в отставку и обратилась с соответствующим запросом в КС.

В среду парламент ввел чрезвычайное положение из-за коронавируса, которое вступило в силу с 1 апреля и продлится до 30 мая. Согласно местному законодательству, "в период чрезвычайного, осадного или военного положения, введенного на всей территории страны, не допускаются внесение изменений в Конституцию, а также проведение выборов в центральные и местные органы публичной власти и республиканских и местных референдумов".

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