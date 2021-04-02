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Табло курса евро в витрине операционной кассы

Новый поворот евро и доллара: курс валют на ближайшие дни

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20210402/34236049/novyy-povorot-evro-i-dollara-kurs-valyut-na-blizhayshie-dni.html

В Нацбанке рассказали о поведении "тяжеловесов" рынка по отношению к молдавскому национальному платежному средству.

КИШИНЕВ, 2 апр – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на 5 апреля.

После выходных некоторые игроки пятивалютной корзины окажутся в минусе, а другие в небольшом плюсе.

Евро укрепится на пять банов и разместится на отметке в 21,2862 лея.

Сергей Унгуряну.
© Sputnik / Mihai Caraus
Унгуряну: почему курс молдавского лея так упал по отношению к доллару и евро

Доллар подешевеет на два бана – до 18,0741 лея.

За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал практически на 2 лея. За первый месяц 2021-го доллар стал тверже на восемь банов, а евро растерял 19 банов. В феврале "зеленый" укрепился на 13 банов, а европейская валюта – на 33 бана. В марте доллар подорожал практически на 57 банов, а евро практически не изменился в цене. 

Что касается остальных валют, то 5 апреля в небольшом минусе окажется также российский рубль, который опустится до 0,2372 лея, украинская гривна, которая подешевеет до 0,6452 лея. Румынский лей несколько укрепится – до 4,3339 в пересчете на нацвалюту. 

В выходные евро торгуется по 21,2328 лея, доллар – по 18,0906 лея, российский рубль – по 0,2375 лея, украинская гривна – по 0,6499 лея, а румынский лей – 4,3235 в пересчете на нацвалюту. 

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