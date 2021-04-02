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Флаги стран СНГ.

В МИДЕИ заявили о важности развития экономического сотрудничества в рамках СНГ

© Photo : Межпарламентская Ассамблея государств — участников Содружества Независимых Государств
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20210402/34238361/v-midei-zayavili-o-vazhnosti-razvitiya-ekonomicheskogo-sotrudnichestva-v-ramkakh-sng.html

Делегация Молдовы приняла участие в очередной встрече министров иностранных дел стран-участниц Содружества Незавсимых Государств.

КИШИНЕВ, 2 апр – Sputnik. Важно усилить экономическую составляющую сотрудничества и активизировать взаимную торговлю в рамках СНГ. Об этом сказано в пресс-релизе, опубликованном на сайте Министерства иностранных дел и евроинтеграци (МИДЕИ) Молдовы в пятницу.

В период 1-2 апреля в столице России прошла очередная встреча министров иностранных дел стран-участниц СНГ. Молдову на этом мероприятии представлял госсекретарь Дмитрий Соколан. Повестка встречи включала ряд тем, направленных на взаимодействие государств Содружества в экономической, социальной и гуманитарной сферах.

"Делегация Молдовы подтвердила неизбежную важность усиления экономической составляющей сотрудничества в рамках СНГ, активизации взаимной торговли, использования энергетического и транспортного потенциала, а также необходимость устранения искусственных барьеров в торговле", – отметили в Молдове.

Олег Глазунов, эксперт ассоциации военных политологов, доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова
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Участники  также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки.

По итогам встречи было согласовано совместное заявление.

Очередная встреча министров иностранных дел стран СНГ намечена на октябрь в Минске.

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