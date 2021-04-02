В МИДЕИ заявили о важности развития экономического сотрудничества в рамках СНГ

КИШИНЕВ, 2 апр – Sputnik. Важно усилить экономическую составляющую сотрудничества и активизировать взаимную торговлю в рамках СНГ. Об этом сказано в пресс-релизе, опубликованном на сайте Министерства иностранных дел и евроинтеграци (МИДЕИ) Молдовы в пятницу.
В период 1-2 апреля в столице России прошла очередная встреча министров иностранных дел стран-участниц СНГ. Молдову на этом мероприятии представлял госсекретарь Дмитрий Соколан. Повестка встречи включала ряд тем, направленных на взаимодействие государств Содружества в экономической, социальной и гуманитарной сферах.
"Делегация Молдовы подтвердила неизбежную важность усиления экономической составляющей сотрудничества в рамках СНГ, активизации взаимной торговли, использования энергетического и транспортного потенциала, а также необходимость устранения искусственных барьеров в торговле", – отметили в Молдове.Альтернативы СНГ на постсоветском пространстве нет - МИД России>>>
Участники также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки.
По итогам встречи было согласовано совместное заявление.
Очередная встреча министров иностранных дел стран СНГ намечена на октябрь в Минске.
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