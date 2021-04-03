Яблоко раздора: Россия "закрывает" свой рынок для молдавских производителей

КИШИНЕВ, 3 апр – Sputnik. Россия не стала продлевать срок действия нулевой пошлины для молдавских яблок. Такое решение всерьез обеспокоило аграриев в Молдове, традиционно ориентированных на российский рынок. Они сомневаются, что смогут выйти на другие рынки, прогнозируют большие убытки и закрытие многих хозяйств. Подробнее о ситуации – в материале Sputnik.

Больше никаких пошлин

Правительство России не стало в очередной раз продлевать действие нулевой пошлины на ввоз ряда продовольственных товаров из Молдовы, в том числе яблок. С 1 апреля молдавским экспортерам приходится платить 0,015 евро за каждый килограмм, а также налог на добавленную стоимость (НДС) в размере 20% (за тонну яблок пошлина составляет 150 евро, или 3178 леев – Sputnik).

От уплаты НДС и таможенной пошлины молдавские овощи, консервированные овощи, фрукты (груши, яблоки, айва, абрикосы, вишня, черешня, персики и сливы), крепленые и натуральные виноградные вина были освобождены в 2019 году. Для всех этих товаров устанавливалась так называемая нулевая пошлина. Затем ее дважды продлевали.

При этом с таможенными пошлинами товары из Молдовы уже сталкивались. В 2014 году Россия ввела их в отношении 19 позиций после того, как республика подписала с ЕС Соглашение об ассоциации и создании зоны свободной торговли. Тогда российские власти опасались, что через молдавскую границу хлынут европейские товары.

Сейчас причина отмены нулевой пошлины иная. По словам генерального директора Союза "Садоводы Кубани" Николая Щербакова, в последние годы российское государство старается защищать интересы отечественных производителей.

В период массовой уборки собственного урожая на российский рынок поступали большие объемы дешевых молдавских яблок (в среднем на 10 рублей ниже – Sputnik). В результате оптовые цены снижались, производители внутри страны несли убытки и не могли продать собственную продукцию.

"В таких условиях реализация даже произведенного урожая сильно затруднялась. Еще замечу, что Молдова производит гораздо меньше товарного яблока, чем поставляет на российский рынок. Вероятно, через эту страну к нам завозят яблоки из других стран", – подчеркнул аграрий.

Молдова – крупнейший поставщик

Согласно данным Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ, за первые три квартала 2020 года Россия закупила 602 тысячи тонн яблок.

Крупнейшим поставщиком среди всех стран дальнего зарубежья и СНГ оказалась именно Молдова – республика отправила на российский рынок 181 тысячу тонн яблок. Сербия, расположившаяся на втором месте, поставила в Россию почти в два раза меньше.

В январе и феврале этого года, как следует из статистики Таможенной службы Молдовы, объем экспорта значительно упал (28 тысяч тонн против 54 тысяч за два первых месяца 2020-го – Sputnik). Во многом это связано с сокращением российского импорта – в январе он оказался на 22,8% ниже, чем в декабре.

В марте прошлого года в РФ ежедневно отправлялись до 12 авторефрижераторов с яблоками, а сейчас лишь два-три, говорят молдавские поставщики.

Еще одна причина заключается в снижении спроса на яблоки из-за их подорожания. По данным Росстата, один килограмм яблок 9 марта в рознице стоил в среднем 111 рублей, а в марте 2020 года – 97,6 рубля за килограмм.

Что ждет молдавских производителей

После отмены нулевой пошлины молдавские производители и экспортеры понесут достаточно серьезные убытки, уверены опрошенные Sputnik участники рынка.

"Многие фермеры, особенно мелкие, режут, выкорчевывают яблони, потому что теперь невыгодно стало ими заниматься. Яблоки надо продавать не осенью, когда они дешевые, а зимой. Но для этого нужны холодильники, а они дорогие. Поэтому сейчас будут выживать только крупные хозяйства", – говорит молдавский фермер Татьяна Павлюк.

Под удар попадут и российские потребители, поскольку цены на молдавские яблоки неизбежно повысятся, добавляет исполнительный директор молдавской ассоциации Moldova Fruct Юрий Фалэ.

"Пошлина составляет около 350 долларов с 20-тонной машины. Для российских покупателей цены на наши яблоки вырастут. Это неизбежно, потому что любая пошлина повышает конечную цену. Так что эта ситуация ударит и по российским потребителям", – замечает собеседник агентства.

Постепенно будет уменьшаться и доля Молдовы в структуре российского импорта, уверяет Юрий Фалэ. С одной стороны, этому будет способствовать наращивание производства в России, а с другой – конкуренция с другими странами.

"Нельзя забывать про фактор импортозамещения. В России закладывается очень много новых садов и внутреннее производство растет каждый год. К тому же на российский рынок активно проникают страны-конкуренты: Азербайджан, Узбекистан, Турция, Иран", – отмечает он.

Впрочем, Россия пока не может самостоятельно покрыть внутренний спрос на яблоки, выйти на самообеспечение планируется только к 2025 году, замечает Николай Щербаков. Поэтому российское руководство может найти "кусочек рынка для молдавских фермеров", надеется Татьяна Павлюк.

Найти другие рынки

Конечно, молдавские поставщики могут найти другие рынки взамен российского. Именно на это направлены усилия ассоциации Moldova Fruct, уточняет Юрий Фалэ.

"Наша стратегическая цель – найти новые рынки. Мы видели, что случилось с бельгийцами или голландцами, которые поставляли продукцию в Россию, а потом попали под эмбарго и разорились. Будем работать над увеличением экспорта в страны СНГ. К тому же мы сейчас разрабатываем индийское направление – можно туда определенное количество яблок поставить", – говорит он.

Однако директор российского Национального союза производителей плодов и овощей Михаил Глушков сомневается в возможности ухода молдавских экспортеров.

"Молдова не уйдет с российского рынка, потому что там очень серьезные объемы производства, а других таких крупных рынков у страны нет. Кроме того, из республики к нам реэкспортом едут яблоки из других государств, в том числе из Польши. Молдова – это своеобразный канал для поставки европейских яблок на российский рынок. Они, конечно, никуда сами не уйдут, если нашим правительством не будут приниматься дополнительные ограничительные меры", – поясняет эксперт.

Такую позицию разделяет и Татьяна Павлюк. По ее мнению, Россия должна вернуть нулевую ставку и помочь Молдове.

"Выйти на другие рынки нам будет тяжело, потому что мы привыкли к российскому. Никто нас в других странах не ждет с распростертыми объятиями, у них и своих яблок достаточно. Наш традиционный рынок – это Россия. В ближайшие годы мы не сможем переориентироваться", – заключает она.

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