В АО "Молдовагаз" отметили снижение потерь природного газа

КИШИНЕВ, 5 апр – Sputnik. Объем технических и коммерческих потерь природного газа по группе компаний "Молдовагаз" снизился по итогам 2020 года на 4,77 миллиона кубометров, или на 14,6%. Общая цифра потерь в прошлом году составила 28 миллионов кубометров по сравнению с 57,9 миллиона в 2010 году и 43,3 миллиона в 2015 году.
"Уровень технических потерь природного газа считается отражением качества эксплуатации газораспределительных сетей и их технического состояния, а коммерческие потери демонстрируют работу персонала с каждой из точек потребления газа, включая борьбу с несанкционированным отбором", - пояснили в службе по связям с общественностью предприятия.
Отмечено существенное снижение и у газотранспортного предприятия "Молдоватрансгаз", цифра реальных потерь в 2020 году составила 5,4 миллиона кубометров. В 2019 году она достигала 11,4 миллиона кубометров.
В настоящее время в АО "Молдовагаз" разрабатывается третий план мероприятий по снижению потерь, который охватит 2021-2026 годы.
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