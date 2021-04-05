В АО "Молдовагаз" отметили снижение потерь природного газа

На предприятии обратили внимание на то, что стало меньше как технических, так и коммерческих потерь.

КИШИНЕВ, 5 апр – Sputnik. Объем технических и коммерческих потерь природного газа по группе компаний "Молдовагаз" снизился по итогам 2020 года на 4,77 миллиона кубометров, или на 14,6%. Общая цифра потерь в прошлом году составила 28 миллионов кубометров по сравнению с 57,9 миллиона в 2010 году и 43,3 миллиона в 2015 году.

"Уровень технических потерь природного газа считается отражением качества эксплуатации газораспределительных сетей и их технического состояния, а коммерческие потери демонстрируют работу персонала с каждой из точек потребления газа, включая борьбу с несанкционированным отбором", - пояснили в службе по связям с общественностью предприятия.

Соответствующий план по снижению потерь выполнили все 12 газораспределительных предприятий, максимальные показатели отмечены у "Бэлць-газ" - на 917,1 тысячи кубометров (25%), "Единец-газ" - на 404,4 тысячи кубометров (23%), "Орхей-газ" - на 274 тысячи кубометров (18,4%).

Отмечено существенное снижение и у газотранспортного предприятия "Молдоватрансгаз", цифра реальных потерь в 2020 году составила 5,4 миллиона кубометров. В 2019 году она достигала 11,4 миллиона кубометров.

В настоящее время в АО "Молдовагаз" разрабатывается третий план мероприятий по снижению потерь, который охватит 2021-2026 годы.

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