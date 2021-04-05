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Евро и доллар отступают под натиском лея: курс валют на ближайшие дни

© Sputnik / Mihai Caraus
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20210405/34274720/Evro-i-dollar-otstupayut-pod-natiskom-leya-kurs-valyut-na-blizhayshie-dni.html

В Нацбанке рассказали о поведении "тяжеловесов" рынка по отношению к молдавскому национальному платежному средству.

КИШИНЕВ, 5 апр – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на 6 апреля.

После выходных некоторые игроки пятивалютной корзины окажутся в минусе, а другие в небольшом плюсе.

Евро потеряет сразу восемь банов и разместится на отметке в 21,2031 лея.

Сергей Унгуряну.
© Sputnik / Mihai Caraus
Унгуряну: почему курс молдавского лея так упал по отношению к доллару и евро

Доллар подешевеет на три бана – до 18,0460 лея.

За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал практически на 2 лея. За первый месяц 2021-го доллар стал тверже на восемь банов, а евро растерял 19 банов. В феврале "зеленый" укрепился на 13 банов, а европейская валюта – на 33 бана. В марте доллар подорожал практически на 57 банов, а евро практически не изменился в цене. 

Что касается остальных валют, то 5 апреля в небольшом минусе окажется также российский рубль, который опустится до 0,2364 лея, румынский лей, которая подешевеет до 4.3135. Украинская гривна несколько укрепится – до 4,6462 в пересчете на нацвалюту. 

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