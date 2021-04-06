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Национальный банк Молдовы

Нацбанк принял решение: что ждет жителей Молдовы

© Sputnik / Мирослав Ротарь
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20210406/34275736/natsbank-prinyal-reshenie-chto-zhdet-zhiteley-moldovy.html

Исполнительный комитет Национального банка республики утвердил ряд мер по денежно-кредитной политике.

КИШИНЕВ, 6 апр – Sputnik. Национальный банк Молдовы (НБМ) сохранил на уровне 2,65% базисную ставку, применяемую по основным краткосрочным операциям денежной политики. Такое решение принял исполнительный комитет структуры.

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Не изменились и процентные ставки по кредитам и депозитам overnight – 5,15% и 0,15% годовых соответственно.

Норма обязательных резервов из средств, привлеченных в молдавских леях и в неконвертируемой валюте, понижена на два процентных пункта, то есть до 28% от расчетной базы, а норма обязательных резервов из средств, привлеченных в свободно конвертируемой валюте, сохранена на уровне 30% от расчетной базы.

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Как пояснили в Нацбанке, это решение продолжает серию мер НБМ для смягчения воздействия пандемии и поддержки восстановления экономики за счет увеличения совокупного спроса. Также, как отметили в структуре, регулятор поддерживает тенденцию к росту кредитной активности, обеспечивая для этой цели адекватную ликвидность, одновременно снижая затраты на кредитование в поддержку деловой среды. Поддержка также необходима, чтобы избежать эффекта crowding out (эффект вытеснения), поскольку спрос на финансирование со стороны Министерства финансов растет.

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"В основе этого решения лежит анализ и оценка информации, связанной с избыточной ликвидностью в банковской системе. Таким образом, после того как в прошлом месяце была снижена на два процентных пункта норма обязательных резервов из средств, привлеченных в молдавских леях и в неконвертируемой валюте, уровень ликвидности увеличился до 7,1 миллиарда леев 16 марта этого года, но позже он снижался и достиг на сегодняшний день уровня в 3,4 миллиарда леев. Это снижение произошло в основном за счет уплаты налогов государству экономическими агентами", – уточнили в НБМ.

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В последний раз Нацбанк менял базисную ставку рефинансирования 6 ноября, когда она была уменьшена с 2,75% до 2,65% годовых и достигла своего исторического минимума.

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