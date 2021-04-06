Цены на топливо вновь в повестке парламента: что хотят узнать депутаты

Депутат Петру Бурдужа считает, что любое вмешательство парламента или правительства в вопрос формирования цен на нефтепродукты не должно наносить вред рынку и процесс не должен быть политизирован.

КИШИНЕВ, 6 апр – Sputnik. После того как парламент выразил вотум недоверия административному совету Национального агентства по регулированию в энергетике (НАРЭ), депутаты ожидают подробного отчета Совета по конкуренции о причинах роста цен на топливо. Глава парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам Петру Бурдужа заявил в комментарии Sputnik, что законодательный орган еще не выяснил, кто ответственен за стремительной рост цен на топливо. После проведения ряда слушаний и нескольких законодательных инициатив депутатам предстоит законодательно определить, какой будет окончательная формула установления цен на нефтепродукты.

"Парламент дал четкий сигнал, что НАРЭ и Совет по конкуренции плохо справляются со своей работой. В то же время формирование цен под надзором консультативного совета, назначенного парламентом, или участие правительства в установлении маржи прибыли для импортеров может нанести вред или политизировать эти процессы. Здесь мы должны быть осторожными, чтобы не снизить независимость регулирующего органа", – считает Бурдужа.

По его словам, для НАРЭ было бы разумно установить предел цен на топливо, а эти процессы контролировать также и гражданским обществом.

"Парламент дал сигнал регулятору, что дела в этом направлении идут плохо. Мы понимаем, что НАРЭ не может повлиять на рынок продуктов, но они мониторизируют процессы даже постфактум", – сказал депутат.

Как считает законодатель, регулятору и Совету по конкуренции следовало вмешаться, потому что на определенных этапах не было предпринято никаких действий для предотвращения резкого повышения цен на топливо.

"Ждем отчета Совета по конкуренции, и надеюсь, что в этом отчете мы получим необходимые ответы", – сказал Бурдужа.

Парламент рассматривает несколько законодательных инициатив по поводу установления предела цен на нефтепродукты. За первые три месяца 2021-го топливо подорожало примерно на 20%.

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