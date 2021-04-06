Что будет с экономикой Молдовы: прогнозы властей и мнения экспертов

Минэкономики представило оптимистичный прогноз на ближайшие три года. Если верить чиновникам, молдавская экономика преодолеет кризис, вызванный противоэпидемиологическими ограничениями и уже к 2022 году выйдет на прежние темпы устойчивого роста около 4% ВВП в год.

КИШИНЕВ, 6 апр – Sputnik. В парламенте столь оптимистичные прогнозы объясняют успешной работой последнего полномочного правительства Молдовы под руководством Иона Кику. Эксперты же признают, что в 2021 году Молдова может выйти на показатели, предсказанные в профильном министерстве, однако отмечают, что прогнозировать развитие экономики в нынешних условиях продолжающегося кризиса необычайно сложно.

Оптимизм властей

Министерство экономики и инфраструктуры опубликовало предварительный вариант прогноза макроэкономических показателей на 2022-2024 годы. Публиковать подобный отчет представителей министерства обязывает закон.

В ведомстве отмечают, что в прогнозе учтены факторы развития национальной экономики в предыдущем году под воздействием пандемии COVID-19, основные аспекты прогноза мировой экономики, особенно стран, которые являются основными торговыми партнерами Республики Молдова, а также уровень инфляции и обменный курс лея, согласованный с Национальным банком Молдовы.

После года серьезных проблем, когда экономика страны серьезно пострадала от экстремальных погодных условий и пандемического кризиса, зарегистрировав снижение на 7%, в 2021 году ожидается постепенное ее оживление.

"Согласно прогнозам, реальный рост валового внутреннего продукта составит около 6% в 2021 году, а в следующие годы (2022-2024) экономический рост сохранится на восходящей траектории около 4%", — говорится в сообщении ведомства.

В 2021 году, по прогнозам Минэкономики, промышленный сектор также вернется к положительной тенденции.

"Из-за ожидаемого улучшения внешнего спроса со стороны региона в результате процесса вакцинации против вируса COVID-19 ситуация улучшится в экспортных отраслях, в том числе в свободных экономических зонах, где ожидается рост промышленной активности примерно на 3,9% в 2021 году. В другие прогнозируемые годы ожидается стабильная положительная динамика - 3-4% промышленного сектора, стимулирующим фактором является увеличение инвестиций в машины и оборудование, сделанных в годы, предшествующие кризису", — считают в Минэкономики.

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Ожидается, что после года глубокой засухи в текущем году объем сельскохозяйственного производства увеличится примерно на 29%. Однако в результате финансовых ограничений малых и средних производителей из-за последствий засухи 2020 года и пандемии COVID-19 объем сельскохозяйственного производства не вернется к показателям периода, предшествующего засухе.

"В ближайшие годы в контексте относительно благоприятных погодных условий и увеличения инвестиций в отрасль рост в сельскохозяйственном секторе прогнозируется на уровне 3-5%", — считают в Минэкономики.

В 2021 году, по мнению специалистов правительства, на инвестиционную активность по-прежнему станут влиять последствия пандемии, но будут зафиксированы положительные значения (+ 2%). Государственные инвестиции в инфраструктуру, в том числе финансируемые партнерами по развитию, продолжатся, но бюджетные ограничения не позволят им увеличиться.

"В свободных экономических зонах ожидается двукратный рост инвестиций по сравнению с прошлым годом с возобновлением инвестиционных проектов, запланированных на 2020 год, а также запуском новых проектов в условиях улучшения внешней среды. Ожидается, что в последующие годы (2022–2024) инвестиции будут развиваться стабильно и положительно с темпами роста около 4% в год", — говорится в сообщении Минэкономики.

Однако в ведомстве все же отмечают, что под воздействием текущей эпидемиологической ситуации возрастает риск повторного введения системы более жестких ограничений для защиты здоровья населения и предотвращения распространения COVID-19, что может повлиять на данные прогноза.

Что об этом думают в парламенте?

В эфире радиостудии Sputnik Молдова, депутат-социалист, глава парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам Петру Бурдужа, объяснил столь оптимистичные ожидания властей на 2021 год успешной работой правительства под руководством Иона Кику.

"Еще во времена правительства социалистов, когда премьер-министром был Ион Кику, была разработана программа развития сектора производства, были расставлены приоритеты по развитию рынков. И это дало свои результаты. Естественно, было бы хорошо, чтобы это сохранялось. Но сейчас мы говорим о пандемии, из-за этого ситуация непредсказуемая". — утверждает Бурдужа.

Среди факторов, которые дают основания для оптимистичного взгляда на будущее отечественной экономики, депутат называет высокие показатели доходной части госбюджета в 2020 году. По его словам, несмотря на двухмесячную остановку экономики, бюджетные показатели демонстрируют рост по сравнению с 2019 годом.

"Это привело к тому, что доходы в 2020 году были не меньше, чем в 2019-м. В начале текущего года эта же тенденция сохраняется. Поэтому есть основания полагать, что 2021 год будет в приросте по сравнению с прошлым годом", — заявил Бурдужа.

Депутат прокомментировал и ситуацию вокруг сельскохозяйственного сектора, главного ресурса для роста ВВП в 2021 году. По его словам, отмена нулевой пошлины для некоторых видов плодоовощной продукции Российской Федерацией может существенно отразиться на положении значительного числа молдавских фермеров, а значит, сказаться на экономических показателях.

"Продукция растет, когда есть рынок сбыта. Мы помним времена, когда продукция у нас была, но она оставалась на полях. В этом году таких проблем у нас не было. Жаль, что до сегодняшнего дня президент Майя Санду не сделала ни шагу для того, чтобы продлить сроки беспошлинной торговли отдельными категориями сельхозтоваров с Россией", — отмечает Бурдужа.

Молдавские прогнозы и глобальная экономическая трансформация

Как рассказала Sputnik Молдова экономический эксперт Галина Шеларь, в прогнозе Минэкономики цифры вполне логичны и хорошо соотносятся между собой. Но сам прогноз составлен исходя из показателей предыдущих лет, без учета влияния глобального пандемического кризиса на экономику и рынки.

"Прогнозировать сейчас что-либо очень сложно. Тот рост, который дает Минэкономики на текущий год, те 6% ВВП, его будет достичь проблематично. Особенно глядя на первые месяцы года. Даже если прогноз сбудется, даже в таком случае он не компенсирует прошлогоднего 7%-ного падения", — говорит Шеларь.

По словам эксперта, если исходить из прогнозов и поведения властей, в Молдове сегодня повестка дня, казалось бы, совершенно оторвана от того, что происходит в остальном мире.

"Такое ощущение, что наша политическая надстройка совершенно не понимает, что происходит в экономическом базисе. Мы с 2018-2019 года не можем выйти из электоральной политэкономии: обеспечим рост, поднимем зарплаты и пенсии и т. п", — говорит эксперт.

По словам Шеларь, совершенно нормально, когда в кризисные времена власть демонстрирует оптимизм, но этот оптимизм должен на чем-то основываться.

"В этом прогнозе больше всего смущает, что он никак не учитывает изменившуюся ситуацию в экономике. Этот прогноз не дает ответа на вопрос, за счет чего рост будет получен. В 2021 году рассчитывается, что сельское хозяйство вырастет за счет благоприятных климатических условий - и все, что можно тут увидеть", — говорит Шеларь.

По словам эксперта, 4% ВВП в год — это очень давно оформившийся средний темп роста молдавской экономики. При условии, что вокруг ничего не меняется. Проблема, по словам Шеларь, состоит в том, что в прошлом году в мире все кардинально поменялось, а такие организации, как МВФ и Всемирный банк, сейчас находятся в поиске того пути, по которому пойдет постковидная мировая экономика.

"Понятно, что так, как раньше, уже совершенно точно не будет. Тот рост в 4%, который у нас был, его в мире сейчас только нащупывают. А мы прогнозируем, исходя из того, что было в 2015-2018 годах. Наступило время новых решений", — говорит эксперт.

Как рассказывает специалист, экономисты во всем мире стремятся переосмыслить те кардинальные изменения, которые произошли в 2020 году.

"Те изменения, которые произошли в 2019 году, говорят нам о том, что так, как в 2019 году, не будет больше никогда. Может быт,ь будет лучше. Вот только мы по-другому просто не думаем. Если говорить о цифрах в прогнозе на 2021 год — это возможно и реально. Если говорить о прогнозе как о некоем взгляде властей Молдовы в постковидный период, к сожалению, я его не увидела", — подытоживает Шеларь.

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