Торговля и образование – что ускорит интеграцию ЕАЭС: мнение эксперта

КИШИНЕВ, 6 апр – Sputnik, Данара Курманова. Укрепятся ли экономики государств-членов СНГ и Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в этом году и почему сотрудничество в сфере образования не менее важно, чем торговля, в интервью Sputnik рассказал российский доктор политических наук, член-корреспондент РАН Алексей Громыко.
Экономика стран ЕАЭС должна вырасти
Как отмечает эксперт, популярной тенденцией в сфере международных отношений в последнее время стала регионализация. "Это продвижение различных проектов региональной интеграции, и примером здесь может быть Форум регионов России и Беларуси, - сказал Громыко. – На этом форуме обсуждается сотрудничество регионов, интеграция России и Беларуси в рамках Союзного государства".
Совместные проекты регионов различных стран часто относятся к сфере экономики и помогают работе уже наднациональных структур, отмечает Алексей Громыко. "Основные экономические и интеграционные проекты на постсоветском пространстве – это ЕАЭС и Союзное государство (России и Беларуси – ред.), эти проекты дополняют друг друга, и ситуация с коронавирусом это подтвердила", - сказал он.
В начале пандемии, надеясь остановить распространение инфекции, государства поначалу полностью закрылись друг от друга. Но через несколько месяцев страны, наоборот, решили взять ситуацию под совместный контроль. Пример такой стратегии – действия ЕАЭС, считает Громыко.
"Благодаря такому сотрудничеству в прошлом году падение экономики по странам Союза в целом составило относительно небольшие 3%, - рассуждает он. – В 2021 году государства-участники ЕАЭС могут показать рост экономик, однако кто-то будет восстанавливаться чуть быстрее, например, Россия и Казахстан".
Почему усиливается роль образования
Определенный вклад в улучшение образования на постсоветском пространстве вносит Конкурс молодых международников СНГ имени А. А. Громыко, названный в честь советского министра иностранных дел.
"В этом году конкурс проходит в четвертый раз. А в 2020 году, в пандемию произошел рост участников. За 3 года же научные исследования по ЕАЭС, СНГ, ОДКБ и ООН прислали студенты и выпускники 183 вузов из 11 государств ближнего зарубежья. Активнее всего участвует Беларусь", - рассказал Алексей Громыко.
"Исключением был только прошлый год, когда мы все провели онлайн, однако в этот раз, надеюсь, мы вернемся в очную форму работы, потому что большую роль играет живое общение. На финальном этапе конкурса участники встречаются с руководством МИДа, посещают ЕЭК, Роскосмос и другие структуры. Благодаря этим встречам мы сформировали пул молодых экспертов-международников – около 600 человек. В этом году конкурс продлится до 11 мая, и мы будем рады новым участникам", - заявил Громыко.
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