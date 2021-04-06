Торговля и образование – что ускорит интеграцию ЕАЭС: мнение эксперта

КИШИНЕВ, 6 апр – Sputnik, Данара Курманова. Укрепятся ли экономики государств-членов СНГ и Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в этом году и почему сотрудничество в сфере образования не менее важно, чем торговля, в интервью Sputnik рассказал российский доктор политических наук, член-корреспондент РАН Алексей Громыко.

Экономика стран ЕАЭС должна вырасти

Как отмечает эксперт, популярной тенденцией в сфере международных отношений в последнее время стала регионализация. "Это продвижение различных проектов региональной интеграции, и примером здесь может быть Форум регионов России и Беларуси, - сказал Громыко. – На этом форуме обсуждается сотрудничество регионов, интеграция России и Беларуси в рамках Союзного государства".

Совместные проекты регионов различных стран часто относятся к сфере экономики и помогают работе уже наднациональных структур, отмечает Алексей Громыко. "Основные экономические и интеграционные проекты на постсоветском пространстве – это ЕАЭС и Союзное государство (России и Беларуси – ред.), эти проекты дополняют друг друга, и ситуация с коронавирусом это подтвердила", - сказал он.

В начале пандемии, надеясь остановить распространение инфекции, государства поначалу полностью закрылись друг от друга. Но через несколько месяцев страны, наоборот, решили взять ситуацию под совместный контроль. Пример такой стратегии – действия ЕАЭС, считает Громыко.

"Благодаря такому сотрудничеству в прошлом году падение экономики по странам Союза в целом составило относительно небольшие 3%, - рассуждает он. – В 2021 году государства-участники ЕАЭС могут показать рост экономик, однако кто-то будет восстанавливаться чуть быстрее, например, Россия и Казахстан".

Почему усиливается роль образования

2020 год существенно изменил структуру образования по всему миру, ускорив их цифровизацию. Поэтому сегодня интеграция стала еще сильнее зависеть от информации, считает Алексей Громыко. "Сейчас мы говорим не только об экономической интеграции, но и об интеграции в умах людей, - говорит он. – Нас могут разделять границы, но сотрудничая друг с другом в сфере культуры и образования в режиме онлайн, мы меняем представления об окружающем мире. Именно образовательные проекты показывают, что международное сотрудничество, обмен опытом и совместные разработки приносят пользу и развитие, в первую очередь, самой стране".

Определенный вклад в улучшение образования на постсоветском пространстве вносит Конкурс молодых международников СНГ имени А. А. Громыко, названный в честь советского министра иностранных дел.

"В этом году конкурс проходит в четвертый раз. А в 2020 году, в пандемию произошел рост участников. За 3 года же научные исследования по ЕАЭС, СНГ, ОДКБ и ООН прислали студенты и выпускники 183 вузов из 11 государств ближнего зарубежья. Активнее всего участвует Беларусь", - рассказал Алексей Громыко.

Конкурс поддерживают Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества СНГ и Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК). Молодые ученые, прошедшие в финал, могут приехать на неделю в Москву.

"Исключением был только прошлый год, когда мы все провели онлайн, однако в этот раз, надеюсь, мы вернемся в очную форму работы, потому что большую роль играет живое общение. На финальном этапе конкурса участники встречаются с руководством МИДа, посещают ЕЭК, Роскосмос и другие структуры. Благодаря этим встречам мы сформировали пул молодых экспертов-международников – около 600 человек. В этом году конкурс продлится до 11 мая, и мы будем рады новым участникам", - заявил Громыко.

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