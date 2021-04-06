Восстановление евро после падения: курс валют на среду

В Нацбанке рассказали о поведении "тяжеловесов" рынка по отношению к молдавскому национальному платежному средству.

КИШИНЕВ, 6 апр – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на 7 апреля.

В среду некоторые игроки пятивалютной корзины отыграют позиции по отношению к молдавскому лею.

Евро прибавит сразу шесть банов и разместится на отметке в 21,2680 лея.

Доллар потеряет еще три бана – до 18,0123 лея.

За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал практически на 2 лея. За первый месяц 2021-го доллар стал тверже на восемь банов, а евро растерял 19 банов. В феврале "зеленый" укрепился на 13 банов, а европейская валюта – на 33 бана. В марте доллар подорожал практически на 57 банов, а евро практически не претерпел изменений.

Что касается остальных валют, то 7 апреля в небольшом минусе окажется также российский рубль, который опустится до 0,2356 лея. Румынский лей прибавит - до 4.3248. Украинская гривна несколько укрепится – до 4,6478 в пересчете на нацвалюту.

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