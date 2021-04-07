Экс-премьер Молдовы: может ли правительство брать деньги из резерва Нацбанка

Бывший глава молдавского кабинета министров придерживается не очень хорошего мнения об идее вывода денег из резерва Нацбанка.

КИШИНЕВ, 7 апр – Sputnik. Экс-премьер Молдовы Ион Кику не поддерживает идею, чтобы правительство кредитовалось у Национального банка (НБМ), так как это может сказаться на всей экономической системе. Такое мнение он озвучил в комментарии Sputnik Молдова.

© Sputnik / Mihai Caraus Ион Кику

"Это самое плохое решение, которое может быть принято на уровне страны. Очевидно, что заимствование у Нацбанка означает дополнительную эмиссию денег, и мы не должны просто смотреть на эти вещи. На языке финансов это означает, что будет эмиссия непокрытых финансовых средств, что пагубно скажется на стоимости лея. Предлагая такие инструменты, есть риск столкнуться с проблемой инфляции", – отметил Кику.

По его мнению, механизм, согласно которому НБМ кредитует правительство, запрещен законодательством с того момента, как в начале 2000-х годов было несколько неблагоприятных ситуаций, когда Нацбанк выдал займы кабмину.

Кику обратил внимание на то, что Нацбанк – независимое учреждение и не может попадать под политическое влияние, а правительство может брать займы с помощью других инструментов, таких, как заимствования на внешнем или внутреннем рынке путем выпуска государственных ценных бумаг.

"Не вижу в этом предложении положительных моментов, а лишь отрицательные, которые спровоцируют инфляцию или, если угодно, новый миллиард, который будет возложен на плечи граждан. Если это произойдет, то наша страна может серьезно запятнать свой имидж за рубежом, снизить рейтинг государства и препятствовать частным инвестициям в Молдову", – считает Кику.

Ранее в Национальном банке заявили, что использование валютных резервов вне целей, для которых они предназначены, помимо негативных последствий, связанных с денежно-кредитной политикой, может вызвать другие шоки, которые увеличат давление на валютные резервы.

До этого экс-президент Игорь Додон предложил перейти к валютным резервам Нацбанка. Лидер ПСРМ считает, что деньги могут быть взяты в качестве кредита у НБМ по решению Комиссии по чрезвычайным ситуациям.

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