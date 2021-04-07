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Евро все дальше отдаляется от доллара: курс валют на четверг

© Sputnik / Mihai Caraus
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20210407/34300088/euro-vse-dalshe-otdalyaetsya-ot-dollara-kurs-valyut-na-chetverg.html

В Нацбанке рассказали о поведении "тяжеловесов" рынка по отношению к молдавскому национальному платежному средству.

КИШИНЕВ, 7 апр – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на 8 апреля.

В четверг некоторые игроки пятивалютной корзины отыграют позиции по отношению к молдавскому лею. 

Евро прибавит сразу 15 банов и разместится на отметке в 21,3975 лея.

Валюта
© Sputnik / Mihai Caraus
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Доллар потеряет еще три бана и опустится до 18,9878 лея.

За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал практически на 2 лея. За первый месяц 2021-го доллар стал тверже на восемь банов, а евро растерял 19 банов. В феврале "зеленый" укрепился на 13 банов, а европейская валюта – на 33 бана. В марте доллар подорожал практически на 57 банов, а евро практически не претерпел изменений. 

Что касается остальных валют, то 8 апреля в небольшом минусе окажется также российский рубль, который опустится до 0,2318 лея. Румынский лей прибавит до 4,3518 лея. Украинская гривна потеряет и остановится на отметке 4,6437 в пересчете на нацвалюту. 

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