Новое укрепление молдавского лея: курс валют на пятницу

В Нацбанке рассказали о поведении "тяжеловесов" рынка по отношению к молдавскому национальному платежному средству.

КИШИНЕВ, 8 апр – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на 9 апреля.

В пятницу практически все игроки пятивалютной корзины потеряют свои позиции по отношению к молдавскому лею.

Евро потеряет сразу 8 банов и разместится на отметке в 21,3163 лея.

Доллар потеряет еще два бана и опустится до 18,9679 лея.

За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал практически на 2 лея. За первый месяц 2021-го доллар стал тверже на восемь банов, а евро растерял 19 банов. В феврале "зеленый" укрепился на 13 банов, а европейская валюта – на 33 бана. В марте доллар подорожал практически на 57 банов, а стоимость евро практически не претерпела изменений.

Что касается остальных валют, то 9 апреля в небольшом плюсе окажется российский рубль, который поднимется до 0,2326 лея. Румынский лей потеряет до 4,3341 лея. Украинская гривна останется на отметке 4,6437 в пересчете на нацвалюту.

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