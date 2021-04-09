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Молдавские яблоки на стенде Молдовы на выставке WorldFood Moscow. Архивное фото

Что делают власти, чтобы молдавские аграрии не платили за экспорт в Россию

© Sputnik / Тимур Селиванов
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20210409/34331615/chto-delayut-vlasti-chtoby-moldavskie-agrarii-ne-platili-za-eksport-v-russia.html

И. о. премьер-министра Молдовы рассказал о том, что власти страны ведут переговоры с российской стороной, чтобы освободить молдавских аграриев от оплаты пошли на экспорт в РФ.

КИШИНЕВ, 9 апр - Sputnik. Россия не стала продлевать срок действия нулевой таможенной пошлины на ввозимые из Молдовы в РФ фрукты, овощи, вино и подсолнечник, как делала это раньше. Нулевая ставка действовала до 31 марта 2021 года. 

С 1 апреля молдавские экспортеры оплачивают пошлину в размере 0,015 евро за килограмм экспортной продукции и налог в размере 20%.

Экспорт плодоовощной продукии.
© Sputnik / Asatur yesayants
Сколько экономили молдавские аграрии на нулевой пошлине при экспорте в Россию

Как рассказал исполняющий обязанности главы молдавского правительства в пресс-центре Sputnik Молдова Аурелиу Чокой, такое решение российских властей вызвало серьезные опасения у экспортеров, которые традиционно ввозили свою продукцию на российский рынок. 

Чокой отметил, что молдавские власти намерены вмешаться и попробовать решить этот вопрос.

"Мы прилагаем все усилия, чтобы решить этот вопрос, постоянно обсуждаем его с Российской Федерацией. Министр Ион Пержу, который является сопредседателем совместного молдавско-российского межправительственного комитета, находится в постоянном контакте с министром сельского хозяйства России. Мы также не прекращаем диалог с Министерством иностранных дел РФ", – заявил Чокой. 

По его словам, молдавские власти делают все, что в их силах, чтобы поспособствовать возвращению молдавской сельскохозяйственной продукции на российский рынок без дополнительных налогов.

"Мы должны быть оптимистичны, что у нас получится убедить наших партнеров пойти нам навстречу", – сказал Чокой.

В январе и феврале 2021 года, согласно статистике Таможенной службы Республики Молдова, экспорт яблок в Россию снизился и составил всего 28 тысяч тонн против 54 тысяч за первые два месяца 2020 года.

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