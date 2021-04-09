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Молдавский лей продолжает стремиться вверх: курс валют на ближайшие дни

© Sputnik / Mihai Caraus
Экономика
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Sputnik Молдова
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В Нацбанке рассказали о поведении "тяжеловесов" рынка по отношению к молдавскому национальному платежному средству.

КИШИНЕВ, 9 апр – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на понедельник, 12 апреля.

К понедельнику практически все игроки пятивалютной корзины потеряют свои позиции по отношению к молдавскому лею.

Евро незначительно подешевеет и разместится на отметке в 21,3153 лея.

Валюта
© Sputnik / Mihai Caraus
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Доллар потеряет еще три бана и опустится до 18,9347 лея.

За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал практически на 2 лея. За первый месяц 2021-го доллар стал тверже на восемь банов, а евро растерял 19 банов. В феврале "зеленый" укрепился на 13 банов, а европейская валюта – на 33 бана. В марте доллар подорожал практически на 57 банов, а стоимость евро практически не претерпела изменений. 

Что касается остальных валют, то 12 апреля в небольшом минусе окажется российский рубль, который поднимется до 0,2323 лея. Румынский лей потеряет до 4,3312 лея. Украинская гривна опустится до отметки 4,6426 в пересчете на нацвалюту. 

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