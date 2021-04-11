Насколько подорожало в Молдове топливо, масло и другие товары – статистика

В среднем цены на продукты в марте выросли на 1,56% по сравнению с февралем. Но разница в ценах на некоторые продукты питания намного значительнее.

КИШИНЕВ, 11 апреля - Sputnik. Согласно новому отчету Национального бюро статистики (НБС), в марте средние потребительские цены выросли почти на один процент (0,96%) по сравнению с февралем.

Продовольственные товары подорожали на 1,56%, непродовольственные товары - на 0,98%, а услуги населению - всего на 0,09%.

Подорожали подсолнечное масло, многие овощи и фрукты

По данным НБС, в марте по сравнению с февралем стоимость подсолнечного масла выросла на 7,2%. Напомним, что цена за литр подсолнечного масла сейчас доходит до 40 леев.

Цены на свежие овощи выросли в среднем на 6,4%. В частности, подорожала капуста - на 16,6%, корнеплоды - на 6,9%, тыква - на 6,4%, помидоры - на 5,9%, огурцы - на 5,7%, свежие грибы - на 5,5%, чеснок - на 4,8%, лук - 2,2%, картофель - 5,4%.

Подорожали и свежие фрукты - в среднем на 3,2%. В частности, виноград - на 6,9%, цитрусовые - на 6,0%, садовые фрукты - на 3,8%, экзотические фрукты - на 2,1%.

Пшеничная мука подорожала на 1,9%, крупы - на 1,8%, рыба свежая или охлажденная - на 1,3%.

Мясо, мясные полуфабрикаты и консервы подорожали в среднем на 1,2%. В частности, подорожала свинина - на 2,7%.

Зато куриные яйца подешевели на 5,7%, а творог, замороженные овощи, какао и шоколадный порошок - до 0,1%.

Как подорожало топливо

В марте по сравнению с февралем цены на топливо выросли в среднем на 5,0%.

В частности, сжиженный баллонный газ подорожал на 7,4%, дизельное топливо - на 7,3%, бензин - на 7,2%, дрова - на 1,1%.

Цены на промышленные товары

Выросли цены на оборудование для обработки информации, электрическое оборудование для личной гигиены, лекарства, оборудование для мобильной телефонии, моющие средства, мелкие инструменты и аксессуары, крупную и садовую технику, мелкую механическую бытовую технику, кондиционеры, сигареты - до 1,7%.

С другой стороны, в марте по сравнению с февралем произошло небольшое снижение цен - до 0,4% на одежду: пальто, шорты, костюмы, свитера для взрослых и детей, зимнюю обувь для взрослых и детей, уголь из почвы.

Как менялись цены на услуги

В марте по сравнению с февралем 2021 года произошло повышение цен на услуги пассажирского авиатранспорта - на 1,7%.

При этом услуги по содержанию детей в яслях и детских садах подешевели на 1,1%, туристические зарубежные и гостиничные услуги - на 0,4%.

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