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Табло курса евро в витрине операционной кассы

Как поведут себя евро и доллар: курс валют на следующий день

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20210412/34355868/Kak-povedut-sebya-evro-i-dollar-kurs-valyut-na-sleduyuschiy-den.html

В Нацбанке рассказали о поведении "тяжеловесов" рынка по отношению к молдавскому национальному платежному средству.

КИШИНЕВ, 12 апр – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на 13 апреля.

Некоторые игроки пятивалютной корзины окажутся в минусе, а другие в небольшом плюсе.

Евро, к примеру, незначительно укрепится и разместится на отметке в 21,3161 лея.

Сергей Унгуряну.
© Sputnik / Mihai Caraus
Унгуряну: почему курс молдавского лея так упал по отношению к доллару и евро

Доллар подешевеет на четыре бана – до 17,897 лея.

За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на 2 лея. За первый месяц 2021-го доллар стал тверже на восемь банов, а евро растерял 19 банов. В феврале "зеленый" укрепился на 13 банов, а европейская валюта – на 33 бана. В марте доллар подорожал практически на 57 банов, а евро практически не изменился в цене. 

Что касается остальных валют, то 13 апреля в небольшом минусе окажется российский рубль, который опустится до 0,2316 лея, украинская гривна, которая подешевеет до 0,6407 лея. Румынский лей несколько укрепится – до 4,3324 в пересчете на нацвалюту. 

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