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Новые сюрпризы доллара и евро: курс валют на среду

© Sputnik / Mihai Caraus
Экономика
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Sputnik Молдова
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В Нацбанке рассказали о поведении "тяжеловесов" рынка по отношению к молдавскому национальному платежному средству.

КИШИНЕВ, 13 апр – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на 14 апреля.

Практически все игроки пятивалютной корзины окажутся в минусе по отношению к молдавскому лею.

Евро потеряет 4 бана и разместится на отметке в 21,2725 лея.

Сергей Унгуряну.
© Sputnik / Mihai Caraus
Унгуряну: почему курс молдавского лея так упал по отношению к доллару и евро

Доллар также незначительно подешевеет  – до 17,8904 лея.

За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на 2 лея. За первый месяц 2021-го доллар стал тверже на восемь банов, а евро растерял 19 банов. В феврале "зеленый" укрепился на 13 банов, а европейская валюта – на 33 бана. В марте доллар подорожал практически на 57 банов, а евро практически не изменился в цене. 

Что касается остальных валют, то 14 апреля в небольшом плюсе окажется российский рубль, который поднимется до 0,2320 лея. Украинская гривна, подешевеет до 0,6383 лея. Румынский лей также несколько потеряет позиции – до 4,3214 в пересчете на нацвалюту. 

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