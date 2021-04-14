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Предприниматель: 2021 год будет непростым для жителей Молдовы

© Sputnik / Miroslav Rotari
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20210414/34372536/predprinimatel-v-2021-godu-nash-zhdet-mnogo-vyzovov.html

Молдавский производитель рассказала о ситуации, сложившейся вокруг аграрного сектора в условиях пандемии, а также о влиянии кризиса на стоимость продуктов питания.

КИШИНЕВ, 14 апр - Sputnik. Предприниматель и общественный деятель Диана Круду заявила, что обеспокоена ситуацией, вызванной пандемией и экономическим кризисом в стране.

По ее мнению, все эти проблемы в совокупности затрагивают важнейшую отрасль экономики республики - сельское хозяйство.

Круду уверена, что в этом году молдавское население ждет период, полный вызовов, особенно в плане роста цен на продукты питания.

"Мы стали свидетелями роста цен на топливо, девальвации национальной валюты. В этих условиях неизбежно и подорожание сырья. Цена на курицу уже выросла, и существует высокий риск того, что подорожание продолжится. Результатом является рост цен на другие товары", - отметила Круду в эфире радиостудии Sputnik Молдова. 
Diana Crudu
© Sputnik / Mihai Caraus
Диана Круду.

Круду добавила, что сельское хозяйство является основой экономики Молдовы.

Пункт обмена валюты в Кишиневе
© Sputnik / Miroslav Rotari
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"У нас есть огромный потенциал для развития и гораздо более высокие экспортные возможности. Мы занимаем шестое место в мире по производству орехов, девятое - по производству яблок и сливы. Однако мы экспортируем очень мало. Проблема в бездействии и сложностях на политическом уровне", - полагает предприниматель.

Собеседница Sputnik подтвердила, что сельское хозяйство обеспечивает большую часть государственного бюджета - более 4 миллиардов леев налогов платят фермеры, а переработчики - более 14 миллиардов.

Круду заключила, что сельское хозяйство является и останется наиболее важным и стратегическим сегментом экономики.

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