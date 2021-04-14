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Падение доллара и рост "четверки" во главе с евро: курс валют на четверг

© Sputnik / Mihai Caraus
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20210414/34385612/padenie-dollara-i-rost-chetverki-vo-glave-s-evro-kurs-valyut-na-chetverg.html

В Нацбанке рассказали о поведении "тяжеловесов" рынка по отношению к молдавскому национальному платежному средству.

КИШИНЕВ, 13 апр – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на 15 апреля.

Практически все игроки пятивалютной корзины окажутся в плюсе по отношению к молдавскому лею. Исключение – американский доллар.

Евро подорожает на 10 банов и разместится на отметке в 21,3706 лея.

Сергей Унгуряну.
© Sputnik / Mihai Caraus
Унгуряну: почему курс молдавского лея так упал по отношению к доллару и евро

Доллар, наоборот, незначительно подешевеет – до 17,8774 лея.

За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на 2 лея. За первый месяц 2021-го доллар стал тверже на восемь банов, а евро растерял 19 банов. В феврале "зеленый" укрепился на 13 банов, а европейская валюта – на 33 бана. В марте доллар подорожал практически на 57 банов, а евро практически не изменился в цене. 

Что касается остальных валют, то 15 апреля в небольшом плюсе окажется российский рубль, который поднимется до 0,2359 лея. Украинская гривна подорожает до 0,6396 лея. Румынский лей также несколько прибавит – до 4,3404 в пересчете на нацвалюту. 

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