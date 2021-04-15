Госсекретарь об экспорте пшеницы: безопасность страны не пострадает

Проблема экспорта пшеницы из госрезерва: действительно ли под угрозой продовольственная безопасность страны и каков риск роста цен на хлеб в ближайший период? Эту тему обсуждали в студии Radio Sputnik Moldova.

КИШИНЕВ, 15 апр – Sputnik. В рамках программы "Логика власти" госсекретарь Министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды Михай Макидон заявил, что продовольственная безопасность является приоритетом государства, и, согласно годовой статистике, Республика Молдова потребляет в среднем 390 – 400 тысяч тонн пшеницы.

По словам Михая Макидона, простой расчет может показать, находится ли под угрозой продовольственная безопасность страны.

"В этом году мы экспортировали 120 тысяч тонн пшеницы, и у нас есть запас в объеме почти 600 тысяч тонн. По нашим расчетам, у нас есть возможность обеспечить продовольственную безопасность. Мы застрахованы. Мы не должны паниковать", – сказал он.

Михая Макидона также спросили о возможности роста цен на хлеб в обозримом будущем. Чиновник заверил, что в ближайший период этого не произойдет.

"Цены на хлеб не выросли, даже несмотря на рост цен на пшеницу. Возможно, произошло несущественное повышение цен на выпечку: пирожные, крендели, но это не товары первой необходимости. Мы надеемся, далее цены на хлеб не будут расти", – отметил Макидон.

Напомним, что в соответствии с рекомендациями Высшего совета безопасности (ВСБ) действующее правительство 30 марта проголосовало за решение о введении временного ограничения на экспорт зерна до 12 апреля 2021 года. Затем, по итогам заседания ВСБ, Майя Санду сказала, что будет создана рабочая группа, "чтобы определить, какие могут быть вмешательства в государственные резервы", чтобы не допустить повышения цен на хлеб.

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