Отказ России от доллара и SWIFT: влияние на экономику и отношения с Молдовой

Эксперты высказали мнения о том, к чему приведет отказ Москвы от американского доллара и западных платежных систем, сможет ли Россия найти альтернативу уже существующим системам и как уход от доллара скажется на торговых отношениях с другими странами.

КИШИНЕВ, 15 апр – Sputnik. Россия выступает за постепенный отказ от доллара в расчетах с зарубежными партнерами, а также от контролируемых Западом платежных систем. Чем это обернется для экономики РФ и, в частности, отразится ли эта ситуация на экономических отношениях России и Молдовы, рассказали эксперты в эфире радиостудии Sputnik Молдова.

Давняя идея

Первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики РФ Игорь Ковалев отметил, что эта тема не нова: она давно анонсируется и развивается, особенно в условиях, когда стало ясно, что однополярного мира нет и не будет.

По его мнению, основные "держатели" этой денежной единицы, Соединенные Штаты, используют доллар и его роль как мировой валюты в своих интересах в ущерб другим партнерам, которые тоже являются участниками мирового рынка.

При этом, как добавил Ковалев, в мире есть еще несколько так называемых резервных валют: евро, японская йена или китайский юань - и все они позволили бы диверсифицировать финансовые расчеты.

"В последние годы мы наблюдаем еще и серьезный рост санкционного давления и торговые войны, к примеру, США с Китаем. Поэтому идея перейти в товарообороте друг с другом на нацвалюты становится все более популярной и реалистичной. Но позиция доллара как мировой денежной единицы в ближайшей перспективе останется, вряд ли кто-то сможет его потеснить. Но в двусторонних или региональных отношениях это вполне реальная вещь", - пояснил Ковалев.

Как объяснил экономист, это не должно сказаться на торговых отношениях России с другими странами, в том числе и с Молдовой.

"Молдавская валюта же имеет свою конвертируемость в доллар, евро и так далее. Соответственно, можно будет делать расчеты и отчислять деньги в национальной валюте, исходя из стоимости этих денежных единиц на мировых финансовых рынках", - уточнил Ковалев.

Также эксперт уверен, что отказ от доллара практически не скажется на курсе российского рубля, поскольку на это больше влияют другие факторы, и свою роль играет общая направленность экономики страны, которой принадлежит денежная единица.

Первые шаги

Ковалев полагает, что пока сложно прогнозировать, как скоро произойдет полный отказ РФ от "американца".

"Это пока еще не всеобъемлющий отказ, но уже предпринимаются шаги. С рядом стран уже заключены соглашения о расчетах в национальных валютах. Не секрет, что мы активно продвигаем и свои платежные системы", - рассказал специалист.

По словам собеседника Sputnik, в той же Турции уже принимают карточки платежной системы "Мир".

"Количество стран, с которыми у нас уже есть соглашение о торговле в нацвалюте, постепенно растет. Ведутся разговоры, чтобы и Китай включить в этот список. Это наш важный стратегический партнер, мы сотрудничаем в рамках ШОС и БРИКС", - заключил Ковалев.

Влияние на Молдову и политический фактор

Молдавский экономист Виорел Гырбу уверен, что эта ситуация никак не скажется на экономическом взаимодействии Молдовы и России.

"Молдова может делать все оплаты в российских рублях, можно еще в чем-то, например, в евро. К доллару удобно обращаться в других случаях, он есть везде, можно быстро купить за него все, можно покупать или продавать доллары. Есть большой рынок этой валюты, но есть и другие денежные единицы, более-менее близкие к доллару", - заявил Гырбу.

По его мнению, это не окажет заметного влияния и на российскую экономику в целом, поскольку "отказ от западных платежных систем и валюты - это больше политический фактор".

"Доллар используется в России как удобная развитая валюта, но для такой большой экономики, как РФ, это не скажется негативно", - полагает специалист.

Однако, как считает Гырбу, есть некоторые сложности с желанием Москвы уйти от платежных систем, таких, как SWIFT.

"Мне кажется, это нанесет огромный урон, потому что по новой системе может стать дорого делать платежи и финансовые операции. Если говорить о том, что Россия сможет придумать что-то новое, то почему этого не было сделано до сих пор? Все и пользуются этой системой, потому что это дешево и работает. Можно сделать что-то альтернативное, но оно может оказаться хуже и дороже. Это дополнительные траты для российской экономики", - отмечает собеседник.

Альтернативы SWIFT уже есть

Проректор Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец, говоря об отказе Москвы от SWIFT, заявил, что ничего нового придумывать не нужно, так как есть другие системы передачи международных банковских данных, как минимум, китайские.

"В принципе, Иран живет уже достаточно долго без SWIFT и банковская система функционирует. Эта система не является уникальным продуктом на рынке и его можно легко заменить", - отметил Зубец.

Более того, он считает, что "страшилка", будто Россию кто-то насильно отключит от SWIFT, маловероятна. По мнению экономиста, эта система по сути - международная частная организация, что делает невозможным ее отключение на уровне правительств.

К тому же, как заключил Зубец, руководители SWIFT многократно подчеркивали, что они находятся вне политики.

Эксперт также заверил, что ситуация с этой платежной системой не может повлиять на молдавских граждан, проживающих и работающих в России.

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