"Молдовагаз" отчитался о потреблении энергоносителя в республике

Уровень оплаты за потребленное в текущем году в стране голубое топливо пока покрывает почти 97% поставок.

КИШИНЕВ, 15 апр – Sputnik. Объем потребления природного газа в Молдове в марте текущего года составил 163,9 миллиона кубометров, что на 48,5% выше показателей того же периода 2020 года.

В то же время, как сообщает служба по связям с общественностью АО "Молдовагаз", по сравнению с февралем 2021 года этот показатель уменьшился на 21,5 миллиона кубических метров, что составляет около 11,6%.

"Бытовые потребители, по состоянию на 31 марта 2021 года, погасили 94,3% выставленных в счетах сумм по текущему году, что на 4,1 процентного пункта выше показателей того же периода 2020 года. Что касается небытовых потребителей (юридических лиц), то в их случае доля платежей достигла 97,3%, с повышением на 1,7 процентного пункта. У предприятий теплоэнергетического сектора страны уровень оплаты составил около 99,6%, со снижением на 0,2 процентного пункта по сравнению с показателями марта 2020 года", - утверждается на официальном интернет-ресурсе "Молдовагаз".

Кроме того, сообщается, что в данный момент владельцы 505 точек потребления задолжали поставщику 4 миллиона 623 тысячи леев.

Суммарный уровень оплаты за потребленный в текущем году природный газ на 31 марта 2021 года составил 1,557 миллиарда леев и покрывает 96,9% поставок.

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