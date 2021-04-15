Как поведут себя доллар и евро: курс валют на ближайшие несколько дней

В Нацбанке рассказали о поведении "тяжеловесов" рынка по отношению к молдавскому национальному платежному средству.

КИШИНЕВ, 15 апр – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на 16 апреля.

Большинство игроков пятивалютной корзины окажутся в небольшом минусе по отношению к молдавскому лею.

Евро подорожает на один бан и разместится на отметке в 21,3806 лея.

Доллар незначительно подешевеет – до 17,8731 лея.

За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на 2 лея. За первый месяц 2021-го доллар стал тверже на восемь банов, а евро растерял 19 банов. В феврале "зеленый" укрепился на 13 банов, а европейская валюта – на 33 бана. В марте доллар подорожал практически на 57 банов, а евро практически не изменился в цене.

Что касается остальных валют, то 16 апреля в небольшом минусе окажется российский рубль, который сдаст позиции до 0,2325 лея. Украинская гривна подешевеет до 0,6392 лея. Румынский лей несколько прибавит – до 4,3416 в пересчете на нацвалюту.

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