Валютные резервы Нацбанка Молдовы снизились, а инфляция выросла - эксперты

Экономические эксперты Роман Киркэ и Виорел Гырбу прокомментировали Sputnik новые данные по инфляции и официальным резервным активам, объявленным Национальным банком Молдовы (НБМ).

КИШИНЕВ, 16 апр - Sputnik. Официальные резервные активы Национального банка Молдовы (НБМ) снизились в марте на 56,21 миллиона долларов США.

НБМ объявил, что его валютные резервы на 31 марта 2021 года составили 3 миллиарда 707 миллионов 680 тысяч долларов США (3707,68 миллиона долларов США).

Нацбанк также сообщил, что в марте он провел интервенцию на внутреннем рынке с целью покупки валюты, эквивалентной сумме в 9,7 миллионов ​​долларов США.

Прошлый месяц высветил тенденцию к повышению уровня инфляции – изменение, предусмотренное прогнозом НБМ на текущий год. В марте годовая инфляция составила 1,49 процента, что более чем вдвое больше февральских показателей, когда инфляция составляла 0,62 процента (в январе - 0,22 процента).

Почему уменьшились официальные резервные активы НБМ?

В Нацбанке уточнили, что снижение в марте официальных резервных активов на 56,21 миллиона долларов США было обусловлено:

- обесценением обменных курсов валют, составляющих валютные резервы, по отношению к доллару США: 49,35 миллиона долларов США;

- платежами, связанными с обслуживанием внешнего государственного долга Республики Молдова: 21,22 миллиона долларов США;

- интервенциями на внутреннем валютном рынке в виде продажи иностранной валюты: 9,70 миллиона долларов США;

- чистыми платежами по обязательным иностранным резервам лицензированных банков: 6,81 миллиона долларов США;

- платежами Министерства финансов Республики Молдова: 3,22 миллиона долларов США.

При этом в марте официальные резервные активы НБМ пополнились: оформлением кредитов и грантов в пользу Минфина для инвестиционных проектов - 32,21 миллиона долларов США; чистыми поступлениями на счет Управления программ внешней помощи - 0,82 миллиона долларов США; доходами от управления валютными резервами - 0,55 миллиона долларов США; переоценкой ценных бумаг инвестиционного портфеля - 0,23 миллиона долларов США; прочим чистым притоком - 0,28 миллиона долларов США.

Роман Киркэ: "Относительно пассивная позиция НБМ"

Экономический эксперт Роман Киркэ прокомментировал для Sputnik данные, опубликованные НБМ.

"Уменьшение валютных резервов может быть обусловлено колебанием активов, в которые инвестируется часть валютного резерва, сертификатов драгоценных металлов, облигаций других государств и т. д. Еще одним фактором являются колебания иностранной валюты, в основном недавнее повышение курса американского доллара по отношению к евро", - заявил Киркэ.

© Sputnik / Mihai Caraus Роман Киркэ

Экономический эксперт также прокомментировал интервенцию НБМ на валютный рынок, которая также привела к сокращению резервов.

По его словам, уменьшение на 56 миллионов долларов и интервенция менее 10 миллионов долларов "являются относительно небольшими колебаниями, связанными с валютным рынком и валютным резервом".

"Вмешательство в виде покупки 9,7 миллионов долларов демонстрирует относительно пассивную позицию НБМ, который проводит небольшие интервенции, а валютные котировки устанавливаются по инерции спроса и предложения", - прокомментировал Киркэ.

Виорел Гырбу: "Это обычная ситуация и не стоит паниковать"

Экономический эксперт Виорел Гырбу также прокомментировал Sputnik данные, представленные НБМ.

"На данный момент я не вижу в этих цифрах ничего особенного. Это обычная ситуация и не стоит паниковать. Но мы должны проанализировать первопричины, которые привели к такому эффекту", - добавил эксперт.

© Sputnik / Osmatesco Виорел Гырбу

Гырбу сказал, что следует проанализировать, является ли это лишь кратковременной ситуацией или что-то происходит с экспортом в результате прошлогодней засухи, или же денежные переводы быстро сокращаются.

По словам экономического эксперта, индикатор инфляции не указывает на что-то особенное, потому что уровень инфляции намного ниже целевого показателя в 5%.

На 26 февраля 2021 года валютные резервы НБМ составили 3 миллиарда 763 миллиона 890 тысяч долларов США (3 763,89 миллиона долларов США).

В начале 2021 года у НБМ были крупнейшие валютные резервы в истории после того, как они стабильно увеличивались в 2020 году.

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