В Premier Energy обеспокоены проектом о компенсации счетов на электричество

Поставщик энергоносителя задался вопросом, что сейчас в приоритете – покупка вакцины от COVID-19 для спасения жизней или оплата счетов за электроэнергию, учитывая, что поставщик не производит отключение в ситуации чрезвычайного положения.

КИШИНЕВ, 16 апр – Sputnik. Компания Premier Energy выразила обеспокоенность по законопроекту, который предполагает, что счета за электроэнергию всех бытовых потребителей за апрель и май 2021 года должны оплачиваться из государственного бюджета.

В структуре отметили, что сумма компенсации составит 428 леев на каждого потребителя, а общий объем средств - примерно 360 миллионов леев лишь для потребителей компании Premier Energy.

"Этот проект обнародован без предварительного обсуждения, он не был одобрен правительством, другими парламентскими комиссиями, что является обязательным, учитывая его влияние на государственный бюджет, а также без консультаций с Национальным агентством по регулированию в энергетике и заинтересованными сторонами, но уже сегодня был обсужден и проголосован в первом чтении на пленарном заседании парламента", – обратили внимание в Premier Energy.

В компании напомнили, что в прошлом году во время чрезвычайного положения, введенного в связи с пандемией COVID-19, когда как для государственного бюджета, так и для предпринимателей и населения была сложная экономическая ситуация, поставщики электроэнергии поддерживали потребителей, предоставив возможность постепенной оплаты счетов, без отключения за просрочку платежа.

"В тот период задолженность потребителей перед поставщиком увеличилась. Однако за месяцы после отмены чрезвычайного положения поступления и платежи нормализовались без какого-либо вмешательства государства благодаря менеджменту оператора и консолидированной платежной дисциплине большинства потребителей", – отметили в компании.

В Premier Energy считают, что "прерывание дисциплины ежемесячной оплаты за электроэнергию не способствует формированию культуры ответственности за оплату и эффективному управлению индивидуальным потреблением за счет экономии энергии".

"Потому что то, что не оплачивается (или кажется, что не выплачивается из собственного кармана), не оценивается по справедливой стоимости", – добавили в компании.

Этот законопроект, по мнению экспертов предприятия, не только создает прецедент, но и может ввести в заблуждение клиентов компании деталями счетов-фактур, касающихся их долга.

"Кроме того, в конце концов, потребитель все равно должен будет заплатить позже, поскольку государственный бюджет в конечном итоге пополняется за счет взносов граждан или кредитов, которые необходимо возвращать… Что сейчас в приоритете – покупка вакцины для спасения жизней или оплата счетов за электроэнергию, когда поставщик не производит отключение в ситуации ЧП", – подчеркнули в компании.

В Premier Energy напомнили, что закупают и оплачивают электроэнергию заранее, а задержки по платежам со стороны государства могут повлиять на весь энергический сектор, начиная от поставщика до всей цепочки поставок (оператор транспортной системы (Moldelectrica), оператор по распределению (Premier Energy Distribution), Energocom как центральный поставщик (что затронет компанию Termoelectrica и энергетические проекты из квалифицированных возобновляемых источников), а также МГРЭС в Кучургане.

"Предложенный в законопроекте способ выплаты компенсации - не самый подходящий с точки зрения прозрачности процесса. Считаем, что суммы для компенсации за услуги по потреблению электроэнергии, а также за другие незаменимые услуги, такие, как вода, газ и отопление, должны перечисляться напрямую потребителям, чтобы они в конечном итоге выплатили свои долги операторам", – отметили Premier Energy.

При этом в компании отметили, что помощь и поддержка государства наиболее уязвимым категориям населения, несомненно, необходима.

Авторами проекта о компенсации счетов на электроэнергию выступили депутаты-социалисты. Всего из госбюджета на эту инициативу потребуется 532 миллиона леев. Эти средства, согласно проекту, планируется получить из госбюджета путем экономии и сокращения некоторых расходов по части содержания разных госучреждений, а также за счет госрезервов.

Проект принят парламентом в первом чтении. Предстоит и второе.

Решение о введении в Молдове чрезвычайного положения было принято на заседании парламента 31 марта, ЧП действует с 1 апреля по 30 мая.

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