Санду: направила в Россию запрос для продления действия нулевой пошлины

КИШИНЕВ, 16 апр – Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду сообщила, что направила в Российскую Федерацию обращение для продления действия нулевой пошлины на некоторые виды молдавской сельскохозяйственной продукции, поступающей на российский рынок. Об этом она сообщила в беседе в онлайн-формате с представителями ассоциаций агропродовольственного сектора страны.

"Самые большие проблемы, с которыми сталкивается данная область в настоящее время, связаны с последствиями пандемии и засухи 2020-го. Засуха нанесла огромный ущерб, а некомпетентные действия и отсутствие диалога со стороны правительства оставили аграриев один на один перед лицом серьезного кризиса. Пока у нас не будет нового ответственного парламента, кабмин должен обеспечить эффективный диалог с аграриями и фермерами, чтобы найти немедленные решения для преодоления проблем", – написала Санду на своей странице в Facebook.

По ее словам, представители животноводческого и хлебопекарного секторов также отметили важность обеспечения своих областей сырьем, назвав одним из предлагаемых решений выдачу пшеницы из государственного резерва в качестве кредита, чтобы помочь данным секторам преодолеть кризис.

"Другой затронутой темой стал запрос об увеличении фонда субсидирования в сельском хозяйстве. Аграрный сектор нуждается в более крупных и стратегически субсидиях для повышения конкурентоспособности нашей продукции", – добавила президент.

Еще одной темой беседы стал вопрос орошения, который, по мнению Санду, чрезвычайно важен для устойчивости к изменению климата. "Попросила ассоциации принять активное участие в процессе разработки ирригационной стратегии, которая находится в парламенте, поскольку этот документ должен соответствовать потребностям аграриев и устойчивости сектора", – уточнила Санду.

Она рассказала, что обсуждена и необходимость использования экспортного потенциала отечественной продукции.

"Мое обязательство остается прежним – буду продвигать молдавские продукты и вести переговоры о более высоких экспортных квотах на рынок Европейского союза для нескольких типов продукции, особенно агропродовольственных товаров. В то же время подчеркнула, что несколько недель назад направила в Российскую Федерацию обращение для продления действия нулевой пошлины на некоторые виды сельскохозяйственной продукции, которые отправляются на российский рынок", – отметила Санду.

Глава государства выразила поддержку фермерам в устойчивом развитии сектора, в частности, путем углубления обсуждений с партнерами по развитию для привлечения качественных инвестиций в сельское хозяйство.

Россия не стала продлевать срок действия нулевой таможенной пошлины на ввозимые из Молдовы в РФ фрукты, овощи, вино и подсолнечник, как делала это раньше. Нулевая ставка действовала до 31 марта 2021 года. С 1 апреля молдавские экспортеры оплачивают пошлину в размере 0,015 евро за килограмм экспортной продукции и налог в размере 20%.

В январе и феврале 2021 года, согласно статистике Таможенной службы Республики Молдова, экспорт яблок в Россию снизился и составил всего 28 тысяч тонн против 54 тысяч за первые два месяца 2020 года.

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