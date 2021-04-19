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Мужчина заправляет свой автомобиль на одной из автозаправочных станций

НАРЭ опровергает информацию о повышении цен на нефтепродукты

© Sputnik / Кирилл Каллиников
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20210419/34440913/NARE-oprovergaet-informatsiyu-o-povyshenii-tsen-na-nefteprodukty.html

Более того, в Национальном агентстве по регулированию в энергетике отмечают, что с начала апреля большинство продающих нефтепродукты компаний снизили розничные цены на солярку и сжиженный газ.

КИШИНЕВ, 19 апр – Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) сообщило в понедельник, 19 апреля, что не получило подтверждений тому, что в Молдове выросли цены на топливо.

Заправочный пистолет
© Sputnik / Кирилл Каллиников
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"Начиная со второй половины дня пятницы, 16 апреля, в публичном пространстве республики начала распространяться информация о новом повышении в Молдове цен на бензин, дизельное топливо и сжиженный газ. Национальное агентство по регулированию в энергетике заявляет, что не нашло подтверждения вышеозначенной информации. Для этого был предпринят ряд внезапных проверок, повышения розничных цен не выявивших", - говорится на официальном интернет-ресурсе агентства.

При этом в НАРЭ отмечают, что с восьмого апреля сего года большая часть нефтяных компаний, торгующих нефтепродуктами, сообщила о снижении розничных цен на дизельное топливо примерно на 30 банов за литр, на сжиженный газ - на 10 банов за литр.  

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Теги:
НАРЭ, цены на нефтепродукты

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