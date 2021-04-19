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обмен валюты

Как поведут себя доллар и евро на следующей неделе: курс валют на понедельник

© Sputnik / Miroslav Rotari
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20210419/34446875/Kak-povedut-sebya-dollar-i-evro-na-sleduyuschey-nedele-kurs-valyut-na-ponedelnik.html

В Нацбанке рассказали о поведении "тяжеловесов" рынка по отношению к молдавскому национальному платежному средству.

КИШИНЕВ, 19 апр – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на 20 апреля.

Почти все игроки пятивалютной корзины окажутся в плюсе по отношению к молдавскому лею.

Евро подорожает на целых 15 банов и разместится на отметке в 21,6043 лея.

Сергей Унгуряну.
© Sputnik / Mihai Caraus
Унгуряну: почему курс молдавского лея так упал по отношению к доллару и евро

Доллар прибавит пять банов – до 17,9415 лея.

За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на 2 лея. За первый месяц 2021-го доллар стал тверже на восемь банов, а евро растерял 19 банов. В феврале "зеленый" укрепился на 13 банов, а европейская валюта – на 33 бана. В марте доллар подорожал практически на 57 банов, а евро практически не изменился в цене. 

Что касается остальных валют, то 19 апреля в небольшом минусе окажется российский рубль, который закрепится на отметке 0,2356 лея. Украинская гривна подорожает до 0,6409 лея. Румынский лей несколько прибавит – до 4,3858 в пересчете на нацвалюту. 

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