Еврокомиссия оценит безопасность пищевых продуктов в Молдове

Специальная аудиторская миссия Евросоюза будет работать с молдавскими профильными структурами, чтобы выяснить, можно ли расширить доступ на рынки ЕС для товаров из Молдовы.

КИШИНЕВ, 20 апр — Sputnik. Состоялось первое заседание миссии по аудиту Национального агентства по безопасности пищевых продуктов Молдовы (НАБПП), в рамках проверки, организованной Гендиректоратом по вопросам здоровья и безопасности пищевых продуктов Европейской комиссии.

Целью аудита является оценка соблюдения ветеринарных требований при экспорте мяса птицы, продуктов из мяса птицы и яиц из Молдовы в Европейский союз, сообщает НАБПП.

Генеральный директор агентства Владислав Котич заявил, что надеется на хорошую оценку работы ведомства европейскими структурами. По его словам, аудит пройдет с 19 по 30 апреля и будет включать оценку аспектов, связанных со здоровьем животных.

"В связи с пандемическим кризисом оценка проводится в онлайн-формате. Цель очень амбициозная: расширить список продуктов животного происхождения, предназначенных для экспорта в ЕС", — сказал Котич.

В течение 2021 года Еврокомиссия запланировала три аудиторские миссии в Республике Молдова. Первая миссия предусматривает оценку в области здоровья животных, вторая - в области наблюдения за утилизацией продуктов животного происхождения. Третья миссия также предусматривает оценку безопасности пищевых продуктов для экспорта мяса птицы, продуктов из мяса птицы и яиц в Европейский союз.

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