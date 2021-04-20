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В Гагаузии выбрали пять проектов для финансирования через Национальный фонд

© Sputnik / Mihai Caraus
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20210420/34449923/v-gagauzii-vybrali-pyat-proektov-dlya-finansirovaniya-cherez-natsionalnyy-fond.html

Список проектов, которые намерены профинансировать, утвердили на заседании Регионального Совета по развитию АТО Гагаузия.

КИШИНЕВ, 20 апр – Sputnik. На заседании Регионального совета по развитию АТО Гагаузия были рассмотрены заявки, которые прошли оценку на финансирование через Национальный фонд регионального развития. В мероприятии приняла участие глава Гагаузии Ирина Влах.

"Члены Совета рассмотрели результаты оценки каждого проекта и приняли решение предложить на финансирование через Национальный фонд регионального развития заявки, получившие наибольший балл", – пояснили в пресс-службе башкана.

Совет утвердил список пяти проектов, предлагаемых для включения в Единый программный документ.

Ирина Влах встретилась с Олегом Васнецовым
© Photo : facebook / Ирина Влах. Официальная страница
В Кишиневе прошла встреча башкана Гагаузии и посла РФ в Молдове
Одним из них является проект по строительству туристическо-экскурсионного конноспортивного комплекса "АТ-Пролин" стоимостью 14 213 000 леев. Второй связан с внедрением непрерывного образования в области предпринимательства в сельской местности, его стоимость составляет более 439 000 леев.

Более чем в 38 миллионов леев оценен проект по созданию условий для "постинкубационного" развития резидентов Бизнес-инкубатора в Чадыр-Лунге. Четвертым проектом, рекомендуемым для финансирования через Национальный фонд регионального развития, является улучшение условий проживания и досуга жителей зоны ревитализации в Чадыр-Лунге. Бюджет – 4 384 000 леев.

Пятым проектом, выбранным советом для финансирования, стала реконструкция региональных очистных сооружений в муниципии Комрат стоимостью 33 342 770 леев.

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Теги:
Ирина Влах, Гагаузия

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