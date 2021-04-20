В Гагаузии выбрали пять проектов для финансирования через Национальный фонд

КИШИНЕВ, 20 апр – Sputnik. На заседании Регионального совета по развитию АТО Гагаузия были рассмотрены заявки, которые прошли оценку на финансирование через Национальный фонд регионального развития. В мероприятии приняла участие глава Гагаузии Ирина Влах.
"Члены Совета рассмотрели результаты оценки каждого проекта и приняли решение предложить на финансирование через Национальный фонд регионального развития заявки, получившие наибольший балл", – пояснили в пресс-службе башкана.
Совет утвердил список пяти проектов, предлагаемых для включения в Единый программный документ.
Более чем в 38 миллионов леев оценен проект по созданию условий для "постинкубационного" развития резидентов Бизнес-инкубатора в Чадыр-Лунге. Четвертым проектом, рекомендуемым для финансирования через Национальный фонд регионального развития, является улучшение условий проживания и досуга жителей зоны ревитализации в Чадыр-Лунге. Бюджет – 4 384 000 леев.
Пятым проектом, выбранным советом для финансирования, стала реконструкция региональных очистных сооружений в муниципии Комрат стоимостью 33 342 770 леев.
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