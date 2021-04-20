Молдавским производителям разрешили транзит мороженого через ЕС

Еврокомиссия опубликовала постановление ЕС, которое позволит доставлять мороженое из Республики Молдова до потребителей на африканский континент и в страны Ближнего Востока.

КИШИНЕВ, 20 апр – Sputnik. Европейская комиссия одобрила решение разрешить транзит через ЕС мороженого, произведенного в Республике Молдова. Теперь этот сладкий продукт отечественного производства можно будет перевозить по территории Европейского союза до африканского континента и стран Ближнего Востока.

"Молдавское мороженое впервые получит возможность транзита через территорию Европейского союза. Это важное решение для переработчиков молока в Республике Молдова", - отметили в Национальном агентстве по безопасности пищевых продуктов (ANSA).

Генеральный директор ANSA Владислав Котич считает, что это важное решение для экономики Республики Молдова позволит экспортерам сократить расходы на транспортировку молочного продукта в другие страны.

"Мы ведем широкий диалог с Европейской комиссией по процессу расширения списка продуктов животного происхождения, а именно молочных продуктов, экспортируемых из нашей страны на рынок Европейского союза. Это будет включать проверку соответствия стандартам ЕС системы, управляемой как на центральном, так и на территориальном уровне, включая национальные лаборатории и животноводческие предприятия", - сказал он.

По словам Котича, ANSA приложила значительные усилия для того, что Еврокомиссия приняла положительное решение, разработав и утвердив процедуры, необходимые для выполнения деятельности инспекторов, получив аккредитацию лабораторных методов, необходимых для этого сегмента продукции, внедрив программы эпиднадзора за болезнями, которые наблюдаются у животных.

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