21:55 20 Апреля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.60
  • USD17.94
  • RUB0.24
  • RON4.39
  • UAH0.64
Поиск
Валюта разных стран

Выкрутасы доллара и евро: курс валют на следующий день

© Sputnik / Yana Zaharova
Экономика
Получить короткую ссылку
156 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20210420/34456712/Vykrutasy-dollara-i-evro-kurs-valyut-na-sleduyuschiy-den.html

В Нацбанке рассказали о поведении "тяжеловесов" рынка по отношению к молдавскому национальному платежному средству.

КИШИНЕВ, 20 апр – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на 21 апреля. Молдавский "лев" окажется в проигрыше по отношению ко всем игрокам пятивалютной корзины. Евро за сутки подорожает на девять банов и разместится на отметке в 21,6902 лея.

Деньги
© Sputnik / Владимир Трефилов
Отказ России от доллара и SWIFT: влияние на экономику и отношения с Молдовой
Доллар укрепится на шесть банов – до 18,0024 лея.

За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на 2 лея. За первый месяц 2021-го доллар стал тверже на восемь банов, а евро растерял 19 банов. В феврале "зеленый" укрепился на 13 банов, а европейская валюта – на 33 бана. В марте доллар подорожал практически на 57 банов, а евро практически не изменился в цене. 

Что касается остальных валют, то 21 апреля в небольшом плюсе окажется российский рубль, который подорожает до 0,2359 лея. Украинская гривна станет несколько тверже и закрепится на уровне 0,6426 лея. Румынский лей также немного прибавит в весе – до 4,4018 в пересчете на нацвалюту. 

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Унгуряну: почему курс молдавского лея так упал по отношению к доллару и евро

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

Колумнисты
Мультимедиа
Актриса Анджелина Джоли на красной дорожке церемонии вручения Оскар, 2012 год в бархатном платье Atelier Versace. Позже у ноги Джоли2 даже появился свой аккаунт в Твиттере.
Фото: самые "громкие" платья премии "Оскар"
Российские миротворцы продолжают обеспечивать безопасность проведения сельхоз работ в Карабахе
Видео: российские миротворцы - гарантия безопасности в Карабахе
Денежные переводы трудовых мигрантов из России
Денежные переводы на родину трудовых мигрантов из РФ

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться