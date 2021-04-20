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Железные молдавские леи

Почему мы самые бедные, или 10 фактов о теневых финансовых потоках в Молдове

© Sputnik / Yana Zaharova
Экономика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/economics/20210420/34459832/Pochemu-my-samye-bednye-ili-10-faktov-o-tenevykh-finansovykh-potokakh-v-Moldove.html

Межрегиональный Научно-исследовательский институт ООН по вопросам преступности и правосудия провел масштабное исследование незаконных финансовых операций в Республике Молдова и их влиянии на страну.

КИШИНЕВ, 20 апр – Sputnik. Эксперты ООН пришли к выводу, что организованная преступная деятельность в Молдове в значительной степени схожа с подобной деятельностью во всем регионе, включая масштабы, характер и влияние такой деятельности на общество и государство. Вот только масштабы теневых финансовых операций в Молдове настолько велики, что оказывают мощное негативное влияние абсолютно на все сферы жизни в стране. Sputnik Молдова публикует десять фактов об организованной преступности в Молдове и ее негативном воздействии на государство.

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В Молдове наблюдается значительный уровень незаконных финансовых операций.

Незаконные финансовые потоки, связанные с преступной деятельностью в последние годы, такие, как две схемы финансовых преступлений высокого уровня, вовлечение банковского сектора и коррупция в правительстве. Только один известный случай привел к выводу из страны более чем одного миллиарда долларов США.

Всего по оценкам Института ООН, ежегодно в результате незаконной финансовой деятельности Молдова теряет около 13% ВВП страны.

Основными видами преступной деятельности в Молдове являются коррупция, уклонение от уплаты налогов, незаконный оборот наркотиков, торговля людьми, контрабанда оружия и запрещенных товаров, незаконный оборот химических, биологических и радиоактивных веществ, киберпреступность, контрабанда табака и крупные финансовые преступления.

Организованная преступность

По оценкам Европола, прибыль организованных преступных групп в ЕС составляет 110 миллиардов евро в год.

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"Организованная преступность — серьезная проблема для Молдовы. В 2017 году Всемирный банк поставил Молдову на 94-е место из 137 по уровню борьбы с организованной преступностью". 

Основными видами преступной деятельности в Молдове являются коррупция, уклонение от уплаты налогов, незаконный оборот наркотиков, торговля людьми, контрабанда табачных изделий и контрабанда незаконных товаров. Другие виды организованной преступности включают подделку документов, экологические преступления, убийства и похищения людей. 

Большинство незаконных доходов преступники получают от преступлений, связанных с торговлей людьми и контрабандой, наряду с доходами от коррупции. 

Торговля наркотиками

Торговля запрещенными наркотиками — крупнейший криминальный рынок в ЕС, минимальная розничная стоимость которого составляет 30 миллиардов евро в год.

Молдова, по данным ООН, один из основных пунктов "перевалки" героина в Европу из Турции, которая является доминирующим поставщиком героина в Европу.

"Хотя Молдова не является крупной страной-производителем наркотиков, использование ее территории (и ее финансовой системы) торговцами наркотиками вызывает беспокойство с точки зрения необходимости создания эффективной политики и механизмов изъятия и конфискации активов, связанных с каналами незаконного оборота наркотиков", — говорится в отчете. 

Торговля людьми

Торговля людьми, по мнению авторов исследования, - серьезная проблема для Молдовы.

Торговля людьми имеет предполагаемую годовую глобальную прибыль почти в 30 миллиардов евро, а Европа является крупным источником как лиц, виновных в подобных преступлениях, так и граждан, потерпевших от подобных преступлений.

Торговцы людьми эксплуатируют молдавских граждан внутри Молдовы и вывозят за границу в целях эксплуатации.

По данным авторов исследования, в 2019 году в республике насчитывалось 364 жертвы торговли людьми.

"Большинство жертв — из сельских районов с небольшим экономическим или образовательными возможностями", — говорится в документе.

Контрабанда

Контрабанда запрещенных товаров, в частности, табака приносит преступникам особую выгоду, считают в Институте ООН. Для организации контрабанды активно используется Приднестровский регион. 

Правоохранительные органы Молдовы раскрыли преступную группу контрабандистов.
© Photo : SERVICIUL DE INFORMAŢII ŞI SECURITATE AL REPUBLICII MOLDOVA
Видео, фото: Контрабанда на миллион - задержаны участники преступной группы

Миссия по приграничной помощи Молдове и Украине (EUBAM) считает, что контрабанда табака через границу между двумя странами обходится каждой стране в миллионы евро в год. 

Контрабанда наличных денег, по мнению авторов исследования, также вызывает беспокойство, особенно потому, что это может быть напрямую связано с отмыванием денег. 

Торговля запрещенными веществами

По данным авторов исследования, с 2015 года власти Молдовы пресекли четыре попытки продажи радиоактивных материалов экстремистским группировкам на молдавско-украинской границе.

В 2019 году совместная операция между Молдовой, Европолом и Австрией привела к аресту членов организованной группы, подозреваемых в торговле радиоактивными материалами. 

Несмотря на это, эксперты ООН приходят к выводу, что торговля запрещенными химическими, радиоактивными, биологическими веществами "считается низким или средним риском в Молдове". 

Киберпреступность

Молдова — крупный региональный источник атак вредоносного ПО.

Хакер
© REUTERS / KACPER PEMPEL
Хакер в Молдове помог международной группе похитить 100 миллионов долларов

В 2019 году Европол провел операцию Goznym Malware и раскрыл сложную сеть хакеров, пытавшихся украсть около 100 миллионов долларов США из финансовых учреждений. "Эта и прочие аналогичные операции, включая создание вредоносного ПО для банкоматов и отмывание денег, периодически приводят к уголовным расследованиям в Молдове", — говорится в отчете.

Финансовые преступления

Основной риск совершения финансовых преступлений в Молдове представляют незаконно полученные доходы, связанные с преступной деятельностью и коррупцией. 

исправительное учреждение
© Sputnik / Мирослав Ротарь
По делу об отмывании миллиардов $ из России - 5 лет тюрьмы

"У Молдовы есть существенная проблема с богатыми людьми, использующими отмывание денег и другие средства организованной преступности для совершения крупномасштабных финансовых преступлений", — говорится в отчете.

Молдавский банковский сектор, на который приходится большая часть финансовой отрасли в Молдове, сыграл значительную роль во многих этих преступлениях. 

"Различные судьи и влиятельные политики были замешаны в банковской краже 2014 года и в деле о ландромате, включая бывших депутатов парламента и премьер-министров", — добавляют авторы исследования. 

В банковской системе Молдовы имеет место крупномасштабная коррупция и отмывание денег. Недвижимость и строительство также регулярно используются для отмывания незаконных активов.

Процедуры и практика надзора за финансовыми институтами ограничены, им не хватает эффективности в противодействии преступлениям. 

"Иностранная организованная преступность в значительной степени полагается на молдавские банки в содействии деятельности по отмыванию денег", — говорится в отчете.

Ущерб

По мнению авторов исследования, изъятие и конфискация только 10% общей суммы незаконных финансовых операций в Молдове принесла бы бюджету около одного миллиарда долларов и позволила бы: 

  • повысить заработную плату учителей до 20 000 леев в год;
  • либо обеспечить зарплату более 2250 врачей на уровне около 3675 долларов США в месяц;
  • либо покрыть около 40% годовой стоимость обслуживания и ремонта всех национальных и местных дорог по всей Молдове.

Негативное воздействие

Эксперты Научно-исследовательского института ООН по вопросам преступности и правосудия считают, что незаконные финансовые потоки наносят Молдове ущерб, в значительной степени превышающий прямые убытки бюджета.

"В ущерб, причиненный международными финансовыми потоками, входит и связанная с этим преступность, и тяжелые социально-экономические, политические факторы, связанные с недостатками в развитии, влияющие на общее функционирование государства", — говорится в отчете. 

Незаконные финансовые операции лишают страну ресурсов, которые можно использовать для финансирования общественных услуг и устойчивого развития.

Как бороться?

Авторы исследования считают, что властям Молдовы следует всерьез заняться укреплением и упрощением механизмов ареста и конфискации незаконно полученных активов.

"Следует рассмотреть возможность использования расширенной конфискации и конфискации эквивалентной стоимости в качестве нормальной, а не исключительной меры в системе уголовного правосудия", — утверждается в отчете.

Среди рекомендуемых мер, которые помогут стране бороться с незаконными финансовыми потоками, — упрощение механизмов уголовного преследования, ускорение судебных процедур и активизация международного сотрудничества государственных органов.

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