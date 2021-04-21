Сколько топлива из гумпомощи Румынии получат районы Молдовы — Минсельхоз

По предварительным данным министерства, в 2020 году от засухи пострадали около 475 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий.

КИШИНЕВ, 21 апр — Sputnik. Период распределения по районам топлива из гуманитарной помощи Румынии будет объявлен дополнительно. Об этом заявил и. о. министра сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Ион Пержу.

Большинство запросов на дизельное топливо из иностранной гуманитарной помощи, предоставленной соседней страной, было подано сельхозпроизводителями в следующих районах: Кагульский – 232 запроса, Комратский – 177 запросов, Каушанский – 176 запросов, Оргеевский – 164 запроса, Штефан-Водский – 152 запроса.

Всего было рассмотрено 3502 заявки на гуманитарную помощь в виде дизтоплива от 3430 сельхозпроизводителей.

По предварительным данным, сельхозпроизводители заявили, что в прошлом году от засухи пострадали около 475 тысяч гектаров угодий, из которых больше всего оказались подвержены засухе посевы кукурузы – 49,3% (234,4 тысячи гектаров), подсолнечника – 45,9% (218 тысяч гектаров), сои - 7,7 тысячи гектаров, сорго – 7,3 тысячи гектаров, сахарной свеклы – 2,9 тысячи гектаров, гороха – 2,7 тысячи гектаров.

В феврале правительство Румынии утвердило предоставление Молдове гуманитарной помощи, предназначенной для поддержки пострадавших от засухи сельхозпроизводителей, в размере 6000 тонн дизельного топлива.

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